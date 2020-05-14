Утро в Ижевске: отмена ОГЭ, новые требования в магазинах и выпускные онлайн

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 14 мая. Сегодня ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха +14..+16°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- «Возгорание потушено, ситуация полностью ликвидирована»: глава Малопургинского района рассказал о ситуации в Пугачево

- Житель Удмуртии совершит забег из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

- В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения

- В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек

- Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста

- Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского

- Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии

- Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге

А теперь к главным новостям:

Новые случаи заражения коронавирусом

В Удмуртии по состоянию на 13 мая выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших 5 ижевчан.

Фото: pixabay.com

Выпускные в Ижевске

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в Удмуртии под угрозой оказались выпускные у школьников. Министр образования республики Светлана Болотникова рассказала, в какой форме могут пройти праздники.

Фото: Диля Ахмадишина

Отменят ли ОГЭ?

По решению Минпросвещения России учащиеся 9-х классов не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Фото: архив КП

Без маски не обслужат?

В магазинах Удмуртии не станут обслуживать покупателей без защитной маски. Это обязательная мера. Несмотря на то, что глава региона анонсировал поэтапное снятие особого режима, контроль усиливается.

Фото: pixabay.com

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