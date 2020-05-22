2020-05-22T17:02:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 22 мая 2020 года: заболевший министр и обращение главы региона к медикам

Рассказываем, что произошло в городе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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По состоянию на 22 мая в Удмуртии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых есть дети (подробнее).

Что еще произошло:

- Когда в Удмуртии начнутся ЕГЭ и кто освобожден от тестирования?

- Руководитель региона Александр Бречалов рассказал - куда звонить медикам, чтобы поделиться проблемами. Номера телефонов здесь.

- Министр образования Удмуртии рассказала, будут ли задавать домашнее задание школьникам на лето и не придется ли детям учиться летом из-за того, что они не прошли всю программу.

- И снова судебное заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии перенесли.

- Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус.

- Зампредседателя правительства Удмуртии: «Выпускные в детских садах разрешены, но с ограничениями».

- Сколько детей из Удмуртии продолжают лечиться от коронавируса в стационаре.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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