Коронавирус в Ижевске, последние новости на 22 мая 2020 года: заболевший министр и обращение главы региона к медикам
По состоянию на 22 мая в Удмуртии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых есть дети (подробнее).
Что еще произошло:
- Когда в Удмуртии начнутся ЕГЭ и кто освобожден от тестирования?
- Руководитель региона Александр Бречалов рассказал - куда звонить медикам, чтобы поделиться проблемами. Номера телефонов здесь.
- Министр образования Удмуртии рассказала, будут ли задавать домашнее задание школьникам на лето и не придется ли детям учиться летом из-за того, что они не прошли всю программу.
- И снова судебное заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии перенесли.
- Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус.
- Зампредседателя правительства Удмуртии: «Выпускные в детских садах разрешены, но с ограничениями».
- Сколько детей из Удмуртии продолжают лечиться от коронавируса в стационаре.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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