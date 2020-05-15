Ночь музеев по-новому: где ижевчане могут увидеть фаер шоу и как принять участие в экскурсии-расследовании

16 мая в Ижевске пройдет традиционная «Ночь музеев». Однако в этот раз она состоится в онлайн-формате – посетить все мероприятия можно будет, не выходя из дома. «Комсомолка» собрала полную программу этого вечера – сохраняйте ссылку.

Удмуртский музей изобразительный музей

Где смотреть: «ВКонтакте», Фейсбук, Инстаграм

Расписание:

• 18:00 – мастер-класс «Толезе» - экоброши из картона по мотивам графических работ Андрея Костылева-Биджо. Проводит экскурсовод Александра Ижболдина.

• 20:00 – беседа в прямом эфире о символах в удмуртском искусстве.

• 22:0 – аудиоподкаст «Пять символов – пять искусств»: на примере произведений из музейной коллекции сотрудники музея расскажут о символике цвета, звука, слова, числа и жеста.

• 00:00 – видеоэкскурсия в фондохранилище музея вместе с директором Верой Вахрушевой.

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Музей имени М.Т. Калашникова

Первые посетители в музее Калашникова после периода самоизоляции. Фото: Музей имени М.Т. Калашникова

Где смотреть: «ВКонтакте»

Расписание:

18:00 – музейные уроки, посты-шпаргалки расскажут о том, какие бывают знаки и символы, какой самый древний символ оружия и почему ХХ век был так щедр на символы и мифы. Блиц-анкеты и онлайн-викторины на протяжении всего марафона помогут выявить самых активных знатоков символов эпохи.

20:00 – видео-экскурсия по основной экспозиции и выставкам музея познакомит участников онлайн-марафона с яркими символами эпохи: от значка «Ворошиловский стрелок» до ордена Андрея Первозванного, от Сталинской премии до звания «Герой России», от знаменитой «мосинки» до легендарного «калаша»

22:50 – онлайн-викторина «Символы эпохи»

23:30 – фото-презентация «Музей – символическое пространство»

23:50 – кульминация марафона, проект «Музейные читки», который представит зрителю пьесу о судьбе известного конструктора «И разве мог бы я».

01:20 – сетевой салют, фаер-шоу.

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Выставочный центр «Галерея»

Художник Ирина Мамаева поделится секретами профессии. Фото: Выставочный центр «Галерея»

Где смотреть: в 16:00, 19:00 «ВКонтакте», в 22:00 - «ВКонтакте»

Расписание:

16:00 – онлайн-батл «Графический дизайн», соревнование художников

19:00 – интервью с художником Ириной Мамаевой. Секреты профессии

22:00 – путешествие по залам Генеральского дома, мастер-класс от ресторатора Кирилла Баркова, анонсы спектаклей от Павла Зорина и ЦСДР, рассказ про библиотеку Генеральского дома от книжной лавки «Кузебай».

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Национальный музей Удмуртии им. Кузебая Герда

Где смотреть: «ВКонтакте», Фейсбук

Расписание: в течение дня на страницах музея в соцсетях

• Марафон музейных экскурсий: видео-экскурсии по выставкам музея.

• Видеоклип по эскизам художника Д. Никонова «Мастеровой Арсений Иванович и его племянник Арсик»

• Мастер-класс «Ижик и Арсик» (фетр, бумага)

• Мастер-класс художника Дениса Никонова на экспозиции «природа Удмуртии».

6+

Музей-усадьба П.И. Чайковского

Что таит в себе ночная усадьба Чайковского? Фото: Музей-усадьба П.И. Чайковского

Где смотреть: «ВКонтакте», Фейсбук, Инстаграм

Расписание:

19:00 – кукольный спектакль «Тайный знак»: ребята вместе с Петром Чайковским отыщут загадочный символ, который помогает путешествовать во времени и пространстве.

20:00 – всех любителей рисования приглашают присоединиться к мастер-классу по живописи «Космическая музыка» и повторить необычную картину в домашних условиях.

21:00 – подписчики отправятся в фото-путешествие по усадьбе «Взгляд в прошлое» и узнают, как выглядел музей много лет назад и сравнят с настоящим.

22:00 – экскурсия-расследование «Что таит в себе ночная усадьба?».

- Впервые зрители спустятся в подвалы старинного особняка, хранящего зловещие секреты, поднимутся на чердак, который скрывает давно забытые тайны и легенды казенной квартиры начальника завода, - рассказывают сотрудники музея. - В то время, пока экскурсовод ведет беседу, подписчикам нужно решить, правду он сказал или ложь, и ответить в комментариях «да» или «нет». В режиме реального времени экскурсовод подтвердит или опровергнет подготовленные вопросы. Самым активным и внимательным музей подарит новое издание «100 вопросов о Чайковском».

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Музей-заповедник Удмуртской республики «Иднакар»

Где смотреть: «ВКонтакте», Фейсбук

Расписание: в течение дня на страницах музея в соцсетях

• Мастер-класс «Карчик», изготовление сувенира

• Театрализованное представление «Сказка о кузнице иднакарском и его соседке»

• Ежедневный мастер-класс по созданию мультфильмов «От идеи до монтажа» на тему символов Победы, для детей 7-12 лет.

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Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

Где смотреть: «ВКонтакте», Фейсбук, Одноклассники

Расписание: в течение дня на страницах музея в соцсетях

• Деревенские страшилки - рассказы сотрудников музея о мифических существах и загадочных местах.

• Экскурсия по выставке «Тепло женских рук».

• Видеоэкскурсия по русскому сектору музея «Починок Ильинский»

• Мастер-класс по изготовлению «чипсона», традиционного удмуртского музыкального инструмента из стебля камыша.

• Видеовикторина-квест по крестьянской усадьбе: сотрудник музея познакомит с основными хозяйственными занятиями и промыслами жителей деревни начала XX века. И только самый внимательный зритель рассмотрит, разгадает тайные знаки и символы, также ответит на вопросы героя.

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