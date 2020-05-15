Коронавирус в Ижевске, последние новости на 15 мая 2020 года: новая смерть от вируса и плюс 14 зараженных

15 мая глава Удмуртии рассказал в соцсетях о том, что еще один человек с положительным анализом на коронавирус скончался. А также, сколько новых случаев было выявлено (подробнее).

Что еще произошло:

-Министр здравоохранения Удмуртии рассказал, сколько врачей заразились коронавирусом.

- У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус.

- Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии.

- Парки и стадионы открылись, а теплоходы готовят к сезону: как изменится жизнь ижевчан с 14 мая?

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C 14 мая в Ижевске разрешили работу парков, зоопарка, музеев, а также некоторых объектов спорта. Наши корреспонденты с мест рассказывают, в каком режиме будут работать парк Кирова, стадион Динамо и зоопарк Удмуртии.