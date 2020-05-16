Итоги недели в Ижевске: долгожданное открытие парков и стадионов, путинские выплаты на детей и взрывы в Пугачево
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
Опасную свалку биологических отходов нашли в Удмуртии
Троих руководителей предприятия в Ижевске осудят за денежные махинации
Тело 16-летнего подростка нашли в Удмуртии
Глава Удмуртии поведал онлайн о жизни республики после 12 мая
Глава Ижевска о том, как будут работать детские сады города
В МЧС Удмуртии рассказали подробности гибели двух рыбаков
НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ:
На 16 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения
Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»
На въездах в населенные пункты сократили количество КПП
Карантин сняли с двух районов Удмуртии
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая
Медицинские маски начали раздавать в Удмуртии
Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии
В правительстве Удмуртии пообещали забрать всех вахтовиков, вне зависимости от результатов анализа
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Возгорание в Пугачево потушено, но это не конец
Пожар тушили вертолеты Ми-8. Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
9 мая на территории бывшей воинской части в Пугачево из-за пожара в очередной раз начали взрываться снаряды, разбросанные здесь уже 9 лет. Очень испугались местные жители, многие покинули свои дома на несколько дней. Возгорание, конечно, потушили, но взрывы будут продолжаться. Почему – читайте в нашем материале.
Ижевск выходит из самоизоляции
Во время прогулок необходимо соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра. Фото: pixabay.com
С 14 мая в городе открылись парки и стадионы – огромная радость для всех жителей. Конечно, посещать их разрешается только при использовании масок и перчаток, а также соблюдении социальной дистанции – но это уже мелочи. Что еще открылось на этой неделе, куда ижевчане уже могут безбоязненно пойти, разбиралась «Комсомолка».
Путинские выплаты на детей
10 тысяч рублей можно получить без лишних справок. Фото: pixabay.com
Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил об единоразовых выплатах на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. А также пообещал ежемесячную выплату в 5 000 рублей для семей, воспитывающих ребенка до 3 лет включительно. Министр соцполитики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала, кто и как сможет получить эти деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»