Итоги недели в Ижевске: долгожданное открытие парков и стадионов, путинские выплаты на детей и взрывы в Пугачево

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

Опасную свалку биологических отходов нашли в Удмуртии

Троих руководителей предприятия в Ижевске осудят за денежные махинации

Тело 16-летнего подростка нашли в Удмуртии

Глава Удмуртии поведал онлайн о жизни республики после 12 мая

Глава Ижевска о том, как будут работать детские сады города

В МЧС Удмуртии рассказали подробности гибели двух рыбаков

НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ:

На 16 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения

Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»

На въездах в населенные пункты сократили количество КПП

Карантин сняли с двух районов Удмуртии

Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая

Медицинские маски начали раздавать в Удмуртии

Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии

В правительстве Удмуртии пообещали забрать всех вахтовиков, вне зависимости от результатов анализа

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Возгорание в Пугачево потушено, но это не конец

Пожар тушили вертолеты Ми-8. Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики

9 мая на территории бывшей воинской части в Пугачево из-за пожара в очередной раз начали взрываться снаряды, разбросанные здесь уже 9 лет. Очень испугались местные жители, многие покинули свои дома на несколько дней. Возгорание, конечно, потушили, но взрывы будут продолжаться. Почему – читайте в нашем материале.

Ижевск выходит из самоизоляции

Во время прогулок необходимо соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра. Фото: pixabay.com

С 14 мая в городе открылись парки и стадионы – огромная радость для всех жителей. Конечно, посещать их разрешается только при использовании масок и перчаток, а также соблюдении социальной дистанции – но это уже мелочи. Что еще открылось на этой неделе, куда ижевчане уже могут безбоязненно пойти, разбиралась «Комсомолка».

Путинские выплаты на детей

10 тысяч рублей можно получить без лишних справок. Фото: pixabay.com

Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил об единоразовых выплатах на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. А также пообещал ежемесячную выплату в 5 000 рублей для семей, воспитывающих ребенка до 3 лет включительно. Министр соцполитики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала, кто и как сможет получить эти деньги.