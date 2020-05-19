Утро в Ижевске: 18-летие фигуристки Загитовой, возможное ужесточение особого режима и запуск производства аппаратов ИВЛ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 мая, вторник. Сегодня днем ожидается небольшой дождь и +16°…+17°. Надеемся, что второй день недели вы начнете бодро и с хорошим настроением. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Подростки помогли задержать грабителя в Ижевске

Производство аппаратов искусственной вентиляции легких запустят в Удмуртии

Устроивший смертельную аварию под Ижевском водитель был пьян

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Глава Удмуртии: «Поздравил Алину Загитову с днем рождения!»

«Впервые вез столько цветов»: курьер из Ижевска доставил машину цветов для Алины Загитовой на день рождения

«Нам нужен свет в конце тоннеля»: глава Удмуртии сообщил, что власти намерены обратиться в Минобороны с ситуацией в Пугачево

«Эта неделя будет определяющей»: глава Удмуртии об ужесточении режима самоизоляции

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 мая 2020 года

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

18 мая глава Удмуртии сообщил, что в республике выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее). Что еще произошло за день?

Фоторепортаж: Ижевск выходит из самоизоляции

ФОТО: Алена СЕЛЕЗНЕВА

С 14 мая глава Удмуртии разрешил открыть парки и скверы, а горожанам прогуливаться, соблюдая при этом масочный режим. Фотографы «Комсомолки» прогулялись в выходные по самым оживленным местам столицы Удмуртии. Что получилось, смотрите в фоторепортаже.

Кулинарные шедевры 9-летнего ижевчанина

ФОТО: Личный архив

Богдану Старкову - 9 лет. Как и все мальчишки его возраста, он любит гулять, играть с друзьями и гонять на велосипеде. Но есть у него и очень необычное увлечение - юный ижевчанин мастерски печет торты и даже зарабатывает на этом! (подробнее).

Построят ли у Дома природы в Ижевске автомойку?

ФОТО: Ксения АКСЕНОВА

Не так давно в социальных сетях появились фото вырубки деревьев у Дома природы в Ижевске. Жители города задали вопрос, законна ли вырубка деревьев и что построят на этом участке. «Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию вокруг неожиданного строительства в зеленой зоне города.

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