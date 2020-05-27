Коронавирус в Ижевске, последние новости на 27 мая 2020 года: заболевший глава Удмуртии и штрафы за нарушение режима самоизоляции

27 мая глава Удмуртии сообщил в прямом эфире, что у него положительный тест на коронавирус. Несмотря на это, он продолжает работать и чувствует себя хорошо (подробнее).

Что еще произошло:

- Ну вот... снова количество заболевших коронавирусом выросло. Рассказываем свежую статистику.

- Сколько постановлений было выдано в Удмуртии за весь период режима самоизоляции и сколько человек остаются под контролем.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года.

А также в объединенной пресс-службе судейского сообщества рассказали, сколько штрафов было выписано с начала режима самоизоляции.

В период с 1 апреля по 22 мая 2020 года районными судами Удмуртии рассмотрено 1390 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел 981 гражданину выписали предупреждение, 399 гражданам назначен штраф составили от 1000 рублей до 2000 рублей.

Наибольшее количество дел по данной статье в указанный период рассмотрено Малопургинским (192), Глазовским (175) районными судами, Первомайским районным судом г. Ижевска (122) и Сарапульским городским судом (120).

Меньше всего таких дел было в Сарапульском районном суде (3), Якшур-Бодьинском (15), Увинском (18) и Завьяловском (19) районных судах республики.

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