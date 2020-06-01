2020-06-01T18:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 1 июня 2020 года: 35 новых заболевших и карантин в Сарапульской больнице

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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1 июня глава Удмуртии сообщил о 35 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 7 жителей Балезинского района, 11 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 4 жителей Завьяловского и Малопургинского районов, 2 жителей Сарапульского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Сарапуле и Ярском районе. В числе заболевших — 8 детей до 15 лет, 4 граждан старше 65 лет.

Что еще произошло:

- Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничения на регистрацию брака в торжественной обстановке.

- Грустная новость. Парки снова закроют в Удмуртии.

- Пациентов с коронавирусом, которые отказываются ложиться в больницу, госпитализируют принудительно.

С февраля 2020 года по настоящее время в девяти таких учреждениях проведено более 69 тысяч исследований, в том числе за последние сутки – 1509.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

ИСТОЧНИК KP.RU

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