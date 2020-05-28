Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 мая 2020 года: фельдшеры без выплат и анализы на антитела

28 мая в Удмуртии выявили 22 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Балезинского района, по два случая заражения в Ярском, Завьяловском районах и Можге, по одному случаю в Алнашском и Игринском районах. В числе заболевших — 5 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет. (подробнее).

Что еще произошло:

- Недавно работники скорой помощи обратились к президенту Владимиру Путину с вопросом: почему несмотря на риск работы с "коронавирусными" пациентами общепрофильные бригады не получают федеральных выплат? На вопросы медиков ответил Минздрав Удмуртии.

- «Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге.

- «Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников. При этом Александр Бречалов заявил, что «ему очень жаль, что проведение последних звонков невозможно».

- Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу.

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