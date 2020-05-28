2020-05-28T17:53:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 мая 2020 года: фельдшеры без выплат и анализы на антитела

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

28 мая в Удмуртии выявили 22 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Балезинского района, по два случая заражения в Ярском, Завьяловском районах и Можге, по одному случаю в Алнашском и Игринском районах. В числе заболевших — 5 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет. (подробнее).

Что еще произошло:

- Недавно работники скорой помощи обратились к президенту Владимиру Путину с вопросом: почему несмотря на риск работы с "коронавирусными" пациентами общепрофильные бригады не получают федеральных выплат? На вопросы медиков ответил Минздрав Удмуртии.

- «Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге.

- «Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников. При этом Александр Бречалов заявил, что «ему очень жаль, что проведение последних звонков невозможно».

- Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда в больницах Удмуртии возобновят плановые операции, где будут лечить острые инфекции и что будет с опасными аппаратами ИВЛ "Авента-М"

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по фату обрушения крыши в доме в Воткинске
Онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов пройдет в Удмуртии в июне
Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу
29 мая по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020»
70-летнего жителя Удмуртии подозревают в причинении смерти по неосторожности соседке
Tele2 приглашает ижевчан на домашний концерт Ёлки
Уроженка Удмуртии приняла участие в «Модном приговоре» на Первом канале
В Удмуртии спасли беспомощного пенсионера
Беременные неработающие женщины в Удмуртии будут получать ежемесячные выплаты
Полицейские задержали в Ижевске 18-летнего закладчика наркотиков
«Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге
На двух перекрестках в Ижевске отключат светофор
По состоянию на 28 мая в Удмуртии вывили 22 случая заражения коронавирусом
Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал
Еще пара двоен родилась в Удмуртии
Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены
«Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников
Перебегающую дорогу женщину, сбили насмерть в Ижевске
«Возобновляются занятия в спорте высших достижений и разрешается посещение кладбищ»: глава Удмуртии о некоторых послаблениях режима
Нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом
Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки