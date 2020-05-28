Утро в Ижевске: послабление режима, коронавирус у Александра Бречалова и смертельное ДТП

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 28 мая. Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода и до 21 градуса тепла. Желаем всем отличного настроения и бодрости духа. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом

Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом

«Возобновляются занятия в спорте высших достижений и разрешается посещение кладбищ»: глава Удмуртии о некоторых послаблениях режима

Перебегающую дорогу женщину сбили насмерть в Ижевске

Новые правила проведения ЕГЭ в Удмуртии: как будет проходить экзамен

В жилом доме в одном из городов Удмуртии обвалилась крыша

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Ежик в тумане и Лягушка-путешественница

ФОТО: Амир Закиров

Настоящая картинная галерея появилась в ижевском доме по улице Труда! ВГероев мультфильмов нарисовала местная жительница Вера Юманова. На стенах появились Ежик в тумане, Лягушка-путешественница и другие герои.

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 27 мая

ФОТО: Амир Закиров

27 мая глава Удмуртии сообщил в прямом эфире, что у него положительный тест на коронавирус. Несмотря на это, он продолжает работать и чувствует себя хорошо (подробнее). Что еще произошло за день?