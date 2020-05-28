Можно ли сажать цветы без согласования, как организовать парковку и во сколько обойдется ремонт тротуара: как ижевчанам благоустроить свой двор

Можно ли сажать деревья и цветы во дворе и нужно ли это с кем-то согласовывать? Как отремонтировать тротуар? Возможно ли попасть в программу по благоустройству дворов? «Комсомолка» собрала ответы на распространенные вопросы ижевчан о благоустройстве придомовой территории.

Можно ли высадить цветы на клумбе без согласований?

Если кому-то из жильцов не понравится клумба и ее не согласовали, цветы придется убратьФото: Архив КП

Как пояснил председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев, в теории это сделать можно. Если растения не мешают другим жильцам, то никто не попросит вас их убрать. Однако если кому-то из соседей клумба не понравится, ее нужно будет сносить. Поэтому правильнее перед высадкой цветов поднять этот вопрос на общедомовом собрании и проголосовать всем домом.

А можно ли посадить дерево?

Дерево не должно мешать сетям во двореФото: Архив КП

Да, однако делать это лучше с соблюдением законного порядка - после проведения общедомового собрания, а также согласования с ресурсоснабжающими организациями и сетевиками. Все потому, что дерево не должно быть посажено над участками, на которых проходят коммуникации, должны соблюдаться охранные зоны сетей. Также если дерево окажется не на придомовой, а на муниципальной территории, потребуется разрешение от управления земельных ресурсов.

Можно ли благоустроить двор по программе «Формирование комфортной городской среды?»

Программа «Формирование комфортной городской среды» расписана до 2024 года, поэтому сейчас в нее попасть уже нельзя.

- Средства на благоустройство двора предусмотрены в графе за содержание жилья и составляют 8 копеек с квадратного метра. В некоторых домах на эти цели предусматривают отдельную графу в платежке. На общедомовом собрании можно договориться о том, чтобы вносить целевой взнос на ремонт двора. Также его можно отремонтировать по программе «Инициативное бюджетирование». Но она действует только на те дворы, которые находятся на муниципальной территории, - рассказал Александр Евсеев.

Напомним, что инициативное бюджетирование - конкурс, по которому можно благоустроить муниципальную территорию с помощью средств жителей, города и региона. С его помощью можно построить двор или сквер, отремонтировать дорогу, сделать спортивную площадку.

Как благоустроить клумбу?

Для начала нужно выяснить, кому принадлежит территория - городу или дому. Для этого нужно проверить публичную кадастровую карту. После нужно провести общедомовое собрание и договориться с жителями простым большинством об устройстве клумб. Вложиться придется в грунт, семена и декоративные элементы.

Как посадить дерево?

Нужно выяснить, не лежат ли под участком трубопроводы и сети, обратившись в «Ижводоканал», «УКС», «Ижевские электрические сети». Если под землей коммуникации, ничего не получится. Если же нет - нужно созвать общедомовое собрание и простым большинством проголосовать за высадку деревьев.

После этого нужно запросить письменное согласие от ресурсоснабжающих организаций. Если дерево находится на муниципальной территории - получаем согласие от управления земельных ресурсов. Потратиться придется на саженцы и грунт.

Как отремонтировать дорожку?

Стоимость ремонта одного квадратного метра асфальта может достигать нескольких тысяч рублейФото: Архив КП

Для начала собираем общедомовое собрание и голосуем простым большинством за ремонт дорожки. При этом определяем источник финансирования (это может быть целевой взнос или статья за текущий ремонт).

Стоимость работ будет зависеть от типа асфальта и особенностей работ. В среднем укладка 1 кв. м асфальта стоит 800 р.

Как отремонтировать детскую площадку?

Чаще всего на детскую площадку приходится скидыватьсяФото: Архив КП

Для начала проверяем, хватает ли средств на счете дома на ремонт двора. Определяем источник финансирования работ (инициативное бюджетирование, целевой взнос, повышение взноса за содержание жилья). Стоимость работ зависит от их типа. Так, установка горки обойдется в среднем от 20 тысяч рублей, игровой комплекс - от 60 до 150 тысяч, качелей - от 17 до 40 тысяч, песочницы - от 7 до 18 тысяч рублей. Резиновое покрытие: от 3000 р/кв. м

Как организовать во дворе парковку?

Организовываем общедомовое собрание и голосуем за парковку большинством голосов. Выбираем место для парковки на придомовой территории или делаем межевание двора в администрации района. Делаем проект парковки и согласовываем проект с администрацией города, администрацией района, ГИБДД, «Ижводоканалом», «Ижевскими электрическими сетями» и «УКСом».

Как установить шлагбаум во дворе?

Шлагбаум не должен мешать проезду спецтехникиФото: Архив КП

Организовываем общедомовое собрание и голосуем простым большинством за установку шлагбаума

Составляем план установки шлагбаума и план парковочных мест

Составляем описание удаленной диспетчеризации для доступа спецслужб

Стоимость шлагбаума: 40 - 45 тысяч рублей

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 28 дворов.

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