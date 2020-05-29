Утро в Ижевске: проверка следственного комитета по факту обрушения крыши, анализ на антитела к коронавирусу и выплаты фельдшерам
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 мая, пятница. В городе сегодня ожидается до +22...+24 градуса, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Ижевчане смогут проводить собрания жильцов и принимать решения, касающиеся жизни дома, онлайн.
- 29 мая по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение.
- Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020».
- Уроженка Удмуртии 34-летняя Лиана Поваляева принял участие в программе «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Журналист «Комсомолки» узнал, как проходили съемки, и почему она решила пойти на программу.
- Беременные неработающие женщины в Удмуртии будут получать ежемесячные выплаты.
- «Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге.
- По состоянию на 28 мая в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом.
- Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал.
- «Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников. При этом Александр Бречалов заявил, что «ему очень жаль, что проведение последних звонков невозможно.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПРОВЕРКА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту обрушения крыши в доме в Воткинске.
АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА
Фото: pixabay.com
Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу. Этот тест показывает, была ли когда-нибудь у пациента эта инфекция
ВЫПЛАТЫ ФЕЛЬДШЕРАМ
Фото: Архив
«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплат.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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