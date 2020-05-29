2020-05-29T09:55:09+03:00
Общество

Утро в Ижевске: проверка следственного комитета по факту обрушения крыши, анализ на антитела к коронавирусу и выплаты фельдшерам

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 мая, пятница. В городе сегодня ожидается до +22...+24 градуса, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Ижевчане смогут проводить собрания жильцов и принимать решения, касающиеся жизни дома, онлайн.

- 29 мая по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение.

- Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020».

- Уроженка Удмуртии 34-летняя Лиана Поваляева принял участие в программе «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Журналист «Комсомолки» узнал, как проходили съемки, и почему она решила пойти на программу.

- Беременные неработающие женщины в Удмуртии будут получать ежемесячные выплаты.

- «Заболевших коронавирусом детей в саду нет»: министр здравоохранения Удмуртии о карантине в Можге.

- По состоянию на 28 мая в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом.

- Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал.

- «Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников. При этом Александр Бречалов заявил, что «ему очень жаль, что проведение последних звонков невозможно.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПРОВЕРКА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту обрушения крыши в доме в Воткинске.

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу. Этот тест показывает, была ли когда-нибудь у пациента эта инфекция

ВЫПЛАТЫ ФЕЛЬДШЕРАМ

Фото: Архив

Фото: Архив

«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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