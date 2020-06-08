Коронавирус в Ижевске, последние новости 8 июня 2020 года: 9 человек в тяжелом состоянии и вылечившийся министр соцполитики Удмуртии

8 июня глава Удмуртии сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по три случая заражения зарегистрировано в Можге, Глазове, Завьяловском и Алнашском районах, по одному случаю в Вавожском, Малопургинском, Кезском районах. В числе заболевших — 6 детей до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет (подробнее).

Хроники коронавируса в Удмуртии: за выходные 2 новых летальных случая 00:00 00:00

Так, на утро 8 июня Covid-19 зафиксирован на 30 административных территориях региона в 134 населенных пунктах. Всего Удмуртии зарегистрировано 987 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 453 человека выздоровели. 21 летальный случай. Состояние заболевших: 425 в удовлетворительном состоянии, 79 средней степени тяжести, 9 в тяжелом состоянии.

Что еще произошло:

- Пробный ЕГЭ в Удмуртии в этом году пройдет без участия детей.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Пляж Ижевска готовят к летнему сезону. Но посещать его пока что запрещено.

- «Пришлось госпитализировать с коронавирусом»: глава Удмуртии поздравил министра соцполитики с выздоровлением.

- Депутат Госдумы предложил освободить иногородних абитуриентов от платы за общежитие.

- По новым санитарным правилам профилактики коронавируса госпитализация может быть обязательной, даже если симптомов нет. Кого и по какой причине могут положить в больницу принудительно, разбиралась "Комсомолка".

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