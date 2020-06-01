Пособия на детей, закон против «наливаек» и Парад Победы: как изменится жизнь ижевчан в июне?

Июнь будет насыщенным. Во-первых, вступает в силу ряд важных для ижевчан законов. Во-вторых, ожидается много событий и изменений на местном уровне. На что стоит обратить внимание - рассказываем в нашем материале.

Выплатят пособия на детей

Подать заявление на получение выплаты можно через портал «Госуслуги»Фото: Архив КП

Семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить единовременные выплаты. Так, деньги можно будет получить с 1 июня. Также с 1 июня вырастет пособие по уходу за ребенком до полутора лет. По информации Министерства социальной политики и труда Удмуртии, в нашем регионе оно составит 10 238 рублей.

Отменят налоги на соцвыплаты

1 июня вступает в силу закон, запрещающий банкам удерживать средства с социальных выплат по требованию приставов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Под защитой окажутся средства материнского капитала, компенсационные и единовременные выплаты, выплаты пострадавшим в чрезвычайной ситуации и другие виды пособий.

Открывается туристический сезон

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, с 1 июня в России начинается туристический сезон. Первыми откроются санатории, а затем - гостиницы. Отметим, что в разных регионах ситуация будет складываться по-разному. Например, в Крыму туристический сезон планируют начать не ранее 15 июня, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Сначала на полуострове откроют здравницы для жителей региона. К концу месяца планируют разрешить въезд для жителей всей страны.

Отменят банковский роуминг

Раньше клиенты одного банка платили комиссию при денежных переводах, если находились в разных регионах. Теперь за перевод денег другу в другом субъекте платить дополнительно не придется. Закон подписал президент России Владимир Путин. Он вступит в силу 14 июня.

Проведут парад Победы

Парад Победы перенесли с 9 маяФото: Сергей ГРАЧЕВ

24 июня состоится Парад Победы. Его пришлось перенести из-за коронавируса. Предполагается, что он пройдет и в Москве, и в регионах страны. При этом во время парада будут соблюдаться все меры безопасности. Кстати, этот день объявлен выходным.

Сдадут ЕГЭ и поступят в вузы

С 29 июня выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен. Приемная кампания в вузах Удмуртии при этом начнется не позднее 20 июня.

Откроют дежурные группы в садиках

Часть детских садиков ждет ремонтФото: Архив КП

С 1 июня детские сады Ижевска начнут работу в дежурном режиме. Садики № 156, 70, 129, 39, 162 работать не будут, потому что там начинается «Большой ремонт» крыш. Детей распределят в соседние учреждения. Кстати, если ваш ребенок во время пандемии не ходил в детский сад, ему понадобится справка от врача.

Откроют сезон охоты

С 1 июня жители Удмуртии смогут охотиться на кабана. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В этом сезоне Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды планирует выдать 300 разрешений на охоту на кабана. Документы выдают на срок с 1 июня 2020 по 28 февраля 2021. Охотиться можно будет на территории общедоступных охотничьих угодий.

Возобновят движение пригородных поездов

С 1 июня снова начнет курсировать ряд пригородных поездов. Об этом сообщает пригородная пассажирская компания «Содружество».

Так, с начала лета будут курсировать поезда сообщением «Казань - Канаш», «Казань - Свияжск», «Казань - Арск», «Зеленый Дол - Арск», «Казань - Кизнер», «Ижевск - Кизнер». С 3 июня будут ходить поезда сообщением «Казань - Йошкар-Ола» и «Йошкар-Ола - Табашино».

С 11 июня изменится расписание поезда «Ижевск - Глазов - Ижевск» из-за ремонта на перегоне. Поезд № 6454/6453 из Ижевска будет уходить в 8:42 и будет идти по действующему расписанию до Игры. На всех последующих станциях будут изменения. В Глазов поезд прибудет на 16 минут позже, в 13:46.

Поезд № 6456/6455 из Глазова будет уходить на две минуты раньше, в 14:46. До станции Пибаньшур поезд будет идти по измененному расписанию. От станции Пибаньшур поезд будет идти по действующему расписанию. Он прибудет в Ижевск в 19:37.

Более подробную информацию о движении поездов можно узнать на сайте компании.

Закупят иммуноглобулин

В Ижевске пациенты столкнулись с нехваткой иммуноглобулина (препарат, который используют после укуса клеща). Лекарства не хватало по всему городу. В июне ожидается, что в город придет 1000 доз иммуноглобулина, в июне-июле ожидаются поставки еще 2500 доз.

Нанесут дорожную разметку

Часть работ приходится исправлять, потому что линии нанесли неправильноФото: Анастасия Захарова

В Ижевске уже нанесли большую часть дорожной разметки. Закончить все работы планируют 11 июня. /road/94611-zavershit-nanesenie-razmetki-v-izhevske-planiruyut-do-11-iyunya.html https://www.izh.kp.ru/daily/27132/4220461/. Если вы видите, что где-то разметку нанесли неправильно, сообщить об этом можно будет по телефону 78-72-78 в Службу благоустройства и дорожного хозяйства.

Рассмотрят закон против «наливаек»

5 мая вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым запрещена продажа алкоголя на вынос в жилых домах и на прилегающих территориях, если площадь помещения менее 20 «квадратов». В Удмуртии планируют принять дополнительные ограничения на местном уровне и установить площадь для таких точек не менее 50 кв. м. В июне закон планируется рассмотреть.

Какие меры продолжают действовать из-за коронавируса?

Из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в Удмуртии в конце марта ввели ряд ограничений. Затем часть мер ужесточали, а часть - смягчали. В июне часть из них продолжит действовать.

Торжественных свадеб не будет

В Удмуртии в апреле из-за коронавируса ввели запрет на торжественную регистрацию брака. В июне легче не станет: запрет продолжает действовать. В зале регистрации брака может быть не более десяти человек, включая сотрудников загса. Все должны носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 м.

Продолжается масочный режим

До особого распоряжения в Удмуртии продолжает действовать масочный режим. Это значит, что средства защиты нужно носить в общественных местах, транспорте и магазинах.

Организуют занятия спортом в определенное время

В Удмуртии 12 мая продлили часы, в которые можно заниматься спортом: это можно делать до 21:00. Также ижевчанам можно гулять в парках и скверах, но не в компаниях и с соблюдением мер безопасности.

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