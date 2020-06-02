Утро в Ижевске: изменения июня, фестивали в «коронавирусное» лето и голосование по Конституции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 2 июня. Во второй день лета погода не радует нас солнышком. Температура воздуха составит +14...16 градусов, утром местами туман, существенных осадков не ожидается. Тем временем мы расскажем вам главные новости:

- Парки и скверы вновь закроют в Удмуртии

- Отказывающихся от госпитализации пациентов с коронавирусом будут забирать в больницу принудительно

- Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса

- На трассе в Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик

- В Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке

- Ижевчане заметили голого мужчину на остановке

Перейдем к подробным новостям:

Пособия на детей, закон против «наливаек» и Парад Победы: как изменится жизнь ижевчан в июне?

В июне вступает в силу ряд важных законовФото: Амир Закиров

Июнь будет насыщенным. Во-первых, вступает в силу ряд важных для ижевчан законов. Во-вторых, ожидается много событий и изменений на местном уровне. На что стоит обратить внимание - рассказываем в нашем материале.

«Улетай», «Гербер» и «Русь Дружинная»: какие фестивали пройдут летом в Удмуртии, а какие перенесутся на 2021 год

Часть фестивалей отменят или перенесут из-за коронавирусаФото: Архив КП

В 2020 году многие фестивали перенесли или вовсе отменили из-за пандемии коронавируса в России и во всем мире. Расскажем, на какие опен-эйры ижевчане смогут попасть, а на какие нет.

1 июля - выходной, семь дней для голосования и одноразовые ручки: что нужно знать о плебисците по поправкам в Конституцию

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Рассказываем, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию и как на участках будут соблюдать меры безопасности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.