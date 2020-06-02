2020-06-02T18:16:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 2 июня 2020 года: еще один летальный случай и рекордное количество заразившихся за сутки

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

2 июня в Удмуртии зарегистрировали рекордное количество заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях (подробнее).

Что еще произошло:

- В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Более 200 сотрудников завода в Удмуртии отправили на вынужденную самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

- И вновь грустные новости. Еще один пациент с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Отрицательный" рекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки поставлен в Удмуртии

00:00
00:00

Директор фитнес-клуба из Ижевска рассказал, выполнимы ли требования Роспотребнадзора к спортивным клубам

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом
С 3 июня в некоторых домах в Устиновском районе Ижевска отключат горячую воду
Врач из Ижевска поверила мошеннику и перевела ему почти 1,8 млн рублей
Что появится на пустыре на Заречном шоссе в Ижевске?
Мужчину из Удмуртии осудят за организацию и проведение азартных игр
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО
«Среди девочек есть стоящие на учете»: следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту избиения подростка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве
1 июня в Удмуртии выявлено 20 нарушений по фактам продажи алкоголя
Двое мужчин с признаками опьянения получили травмы в ДТП в Удмуртии
Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Более 200 работников завода Удмуртии отправили на самоизоляцию из-за коронавируса
Бультерьер из Ижевска стал звездой Первого канала после репетиции с хозяином
Еще один человек с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии
Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»
Выпускные в Удмуртии могут не состояться в традиционном формате
Дезинфекцию проведут в общежитиях Удмуртии
Глава Удмуртии о работающих в Последний звонок «наливайках»: «Вы плюете на закон»
Парки и скверы снова закроют в Удмуртии