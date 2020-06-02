Коронавирус в Ижевске, последние новости на 2 июня 2020 года: еще один летальный случай и рекордное количество заразившихся за сутки
2 июня в Удмуртии зарегистрировали рекордное количество заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях (подробнее).
Что еще произошло:
- В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Более 200 сотрудников завода в Удмуртии отправили на вынужденную самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.
- И вновь грустные новости. Еще один пациент с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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