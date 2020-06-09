Коронавирус в Ижевске, последние новости на 9 июня 2020 года: 11 человек в тяжелом состоянии и снятие карантина для приезжающих жителей
На утро 9 июня в Удмуртии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях. Так общее число заразившихся вирусом превысило 1000 человек.
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Диагноз подтвердился у 7 жителей Алнашского района, 6 жителей Можги, 6 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Воткинском, Граховском, Малопургинском районах. В числе заболевших — 6 детей до 14 лет, 2 граждан старше 65 лет.
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года.
- Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня».
- Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса».
На 9 июня 11 человек с подтвержденным анализом на коронавирус находятся в тяжелом состоянии, 85 средней степени тяжести и 435 в удовлетворительном состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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