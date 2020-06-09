2020-06-09T17:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 9 июня 2020 года: 11 человек в тяжелом состоянии и снятие карантина для приезжающих жителей

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 9 июня в Удмуртии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях. Так общее число заразившихся вирусом превысило 1000 человек.

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Диагноз подтвердился у 7 жителей Алнашского района, 6 жителей Можги, 6 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Воткинском, Граховском, Малопургинском районах. В числе заболевших — 6 детей до 14 лет, 2 граждан старше 65 лет.

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года.

- Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня».

- Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса».

На 9 июня 11 человек с подтвержденным анализом на коронавирус находятся в тяжелом состоянии, 85 средней степени тяжести и 435 в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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