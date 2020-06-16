Коронавирус в Ижевске, последние новости на 16 июня 2020 года: 9 человек в тяжелом состоянии и 66 выздоровевших

На утро 16 июня в Удмуртии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 июня 2020 года.

- Перед снятием ограничений в Ижевске дополнительно обработали подъезды и остановки.

Правительство Удмуртии поможет семьям с детьми, чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился на 30% и более процентов, оплатить коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт за апрель 2020 года.

Право на эту поддержку имеют семьи с несовершеннолетними детьми, где у обоих или у одного из взрослых членов семьи в апреле 2020 года снизился доход на 30% из-за приостановки деятельности предприятия, увольнения или сокращения, а также вывода в неоплачиваемый отпуск.

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