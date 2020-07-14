Коронавирус в Ижевске, последние новости на 14 июля 2020 года: два летальных случая и 46 новых случаев заражения

На утро 14 июля в Удмуртии зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).

Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 7 жителей Можгинского района, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула. За сутки было зарегистрировано два летальных случая - мужчинам было 50 лет и 71 год.

Карту распространения коронавируса в Удмуртии на 14 июля 2020 года можно посмотреть по ссылке.

Кстати, в Удмуртии самые низкие в ПФО показатели по выявленным случаям заражения коронавируса.

А ЧТО В СТРАНЕ?

В России обнаружили у 740290 человек, 175 случаев смертей от коронавируса, общее число составило 11649. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 8706 и суммарно на сегодня равняется 513670 человек.

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