Коронавирус в Ижевске, последние новости на 4 августа: 21 случай заражения и 4 новые смерти

В Удмуртии на 5 августа зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом, за сутки скончались 4 человека с положительным анализом на вирус. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района (с. Нынек), по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Завьяловском (с. Завьялово), Дебесском (с. Дебесы), Кезском (пос. Кез), Якшур-Бодьинском районах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

На утро 5 августа выписали 43 человека. На данный момент состояние заболевших: 313 в удовлетворительном состоянии, 61 средней степени тяжести, 17 в тяжелом состоянии.

Всего на 4 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 463 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 021 человек выздоровел, 51 летальный случай.

А ЧТО В РОССИИ?

На 4 августа в России зафиксировано 861 423 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 159 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14 351 человек, сегодня зафиксировано 144 случая смерти.