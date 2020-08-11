Коронавирус в Ижевске, последние новости на 11 августа 2020 года: 26 новых случаев заражения и 13 человек в тяжелом состоянии

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На утро 11 августа в Удмуртии зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 25 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района (с. Алнаши, д. Кузебаево), 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском (с. Вавож), Малопургинском (с. Пугачево), Можгинском (д. Карашур), Сюмсинском (с. Сюмси) районах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

Состояние заболевших: 315 в удовлетворительном состоянии, 91 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии. Всего на 11 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 654 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 180 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

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