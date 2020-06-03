2020-06-03T13:22:08+03:00
Общество

Определены победители детского конкурса рисунков «Дом моей мечты» в Ижевске

Кто выиграл сертификаты в популярный детский магазин?
Анастасия Волкова
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Юные художники прислали в редакцию 84 работы! Фото: PixabayЮные художники прислали в редакцию 84 работы! Фото: Pixabay
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В понедельник, 1 июня, «Комсомолка» и специальный застройщик «Железно-Ижевск» подвели итоги конкурса «Дом моей мечты». Напомним, чтобы в нем поучаствовать, ребятам до 14 лет нужно было нарисовать дом, в котором им бы хотелось жить. За время проведения конкурса мы получили 84 работы. Юные художники использовали гуашь, акварель, фломастеры, карандаши и даже цветную бумагу!

Настало время объявить победителей. Участники, которые набрали больше всего «лайков» в голосовании на нашем сайте, стали призерами конкурса и получат сертификаты в популярный детский магазин!

1-е место заняла Катаева Елизавета с домом-единорогом. Ей достанется сертификат номиналом 3500 рублей.

Рисунок Катаевой Елизаветы стал абсолютным лидером в зрительском голосовании.

Рисунок Катаевой Елизаветы стал абсолютным лидером в зрительском голосовании.

На 2-м месте оказался Швецов Михаил с по-настоящему сказочным домом мечты! На его плантации растет морковь, а на крыше здания размещена вертолетная площадка. Он получит сертификат номиналом 3000 рублей.

На втором месте расположился дом Михаила Швецова.

На втором месте расположился дом Михаила Швецова.

Кроме того, партнер конкурса - строительная компания «Железно» определила еще одного победителя - им стал Ухарский Александр. Третьему призеру также положен сертификат номиналом 3500 рублей.

Партнер выбрал третьего победителя. Им оказался Александр Ухарский.

Партнер выбрал третьего победителя. Им оказался Александр Ухарский.

Призы можно забрать уже с завтрашнего дня, 4 июня, в нашем офисе по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4Б. Время визита - с 09:00 до 16:00.

Поздравляем победителей и благодарим всех юных художников за участие! Впереди еще много интересных конкурсов, следите за нашими новостями!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Застройщик «Железно» знает рецепт счастливого детства: компания проектирует интересные и безопасные пространства, в которых детям захочется проводить время.

Во дворах жилых комплексов всегда можно увидеть много детворы и услышать звонкий детский смех. Здесь для них открыт целый мир, который дает возможность испытать свои умения, побороть страхи, познать радость дружбы и при этом быть в безопасности.

Все дворы оснащены камерами видеонаблюдения, а специальное резиновое покрытие убережет от травм даже самых активных непосед!

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Полные правила конкурса смотрите здесь.

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