Определены победители детского конкурса рисунков «Дом моей мечты» в Ижевске

В понедельник, 1 июня, «Комсомолка» и специальный застройщик «Железно-Ижевск» подвели итоги конкурса «Дом моей мечты». Напомним, чтобы в нем поучаствовать, ребятам до 14 лет нужно было нарисовать дом, в котором им бы хотелось жить. За время проведения конкурса мы получили 84 работы. Юные художники использовали гуашь, акварель, фломастеры, карандаши и даже цветную бумагу!

Настало время объявить победителей. Участники, которые набрали больше всего «лайков» в голосовании на нашем сайте, стали призерами конкурса и получат сертификаты в популярный детский магазин!

1-е место заняла Катаева Елизавета с домом-единорогом. Ей достанется сертификат номиналом 3500 рублей.

Рисунок Катаевой Елизаветы стал абсолютным лидером в зрительском голосовании.

На 2-м месте оказался Швецов Михаил с по-настоящему сказочным домом мечты! На его плантации растет морковь, а на крыше здания размещена вертолетная площадка. Он получит сертификат номиналом 3000 рублей.

На втором месте расположился дом Михаила Швецова.

Кроме того, партнер конкурса - строительная компания «Железно» определила еще одного победителя - им стал Ухарский Александр. Третьему призеру также положен сертификат номиналом 3500 рублей.

Партнер выбрал третьего победителя. Им оказался Александр Ухарский.

Призы можно забрать уже с завтрашнего дня, 4 июня, в нашем офисе по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4Б. Время визита - с 09:00 до 16:00.

Поздравляем победителей и благодарим всех юных художников за участие! Впереди еще много интересных конкурсов, следите за нашими новостями!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Застройщик «Железно» знает рецепт счастливого детства: компания проектирует интересные и безопасные пространства, в которых детям захочется проводить время.

Во дворах жилых комплексов всегда можно увидеть много детворы и услышать звонкий детский смех. Здесь для них открыт целый мир, который дает возможность испытать свои умения, побороть страхи, познать радость дружбы и при этом быть в безопасности.

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Полные правила конкурса смотрите здесь.