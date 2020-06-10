2020-06-10T17:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 10 июня 2020 года: выплаты медикам и 20 новых случаев заражения вирусом

Рассказываем, что произошло в городе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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10 июня глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Можги, по одному случаю заражения зарегистрировано в Глазове, Алнашском и Кезском районах. В числе заболевших — 1 ребенок до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет (подробнее).

Что еще произошло:

- Александр Бречалов рассказал, как болел коронавирусом.

- Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

- Соблюдается ли в магазинах Ижевска масочный режим? Оказывается, далеко не во всех.

- Глава Ижевска рассказал, когда состоится салют и сколько звезд эстрады поздравит ижевчан с Днем города.

Выплаты медикам, которые работают с «коронавирусными» пациентами

Глава Удмуртии рассказал в прямом эфире рассказал о выплатах медикам. По его словам, за май их получили 752 сотрудника из 10 больниц, в том числе 652 человека, которые оказывали стационарную помощь, и 100 человек, которые оказывали скорую помощь. За май выплачено 55,5 млн рублей.

Также ежемесячные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку кроме медработников стационаров и скорой помощи получают сотрудники поликлиник. За май выплаты перечислены 2 511 работникам в 60 медорганизациях. Общая сумма средств из федерального бюджета составила 67,7 млн рублей.

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Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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