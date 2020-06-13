Итоги недели в Ижевске: жизнь после самоизоляции, День города и работы на городском пляже
Коротко о главном:
- В Ижевске начался прием заявок от подрядчиков на продолжение ремонта Центральной площади
- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о строительстве приюта для животных и назвал места площадок для выгула собак
- Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
- «Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки
- Новый спорткомплекс за 110 миллионов рублей появится в Ижевске
- В автофургоне в Ижевске обнаружили животных, которые жили в неблагоприятных условиях
- Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
- Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
- День двора в Ижевске: архивные фотографии, песни и детские рисунки
- Окно в прошлое: Ко Дню города вспоминаем, каким был Ижевск раньше
Далее с подробностями:
Снятие режима изоляции в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с понедельника, 15 июня, в нашей республике вновь заработают фитнес-клубы, а совсем скоро встретят посетителей кинотеатры и кафе. Конечно, точных дат пока не обозначено, а вот требования к вновь открывающимся заведениям уже прописаны Роспотребнадзором. «Комсомолка» разобрала главные правила, которым нужно следовать при посещении летних лагерей и пляжей, спорт клубов, кафе и ресторанов, кинотеатров и салонов красоты.
Фото: pixabay.com
«Настольник» в Ижевске
В пятницу, 12 июня, в Ижевске состоялся финал по большому настольному хоккею «Настольник». На поле сразились команды-победительницы районных этапов: «Гвардейцы Металлурга» - Октябрьский район, «Столичный» - Индустриального район, «Метеор» - Устиновский район, «Ледокол» - Первомайский район, «Дубрава» - Ленинский район и Сборная Берша. Победу одержала команда «Столичный».
Фото: Евгений Швец
Пляж Ижевска готовят к летнему сезону
В Ижевске центральный пляж готовят к летнему сезону. При этом на данный момент пляж закрыт для посещения, решение об открытии будет принято после улучшения эпидемиологической ситуации.
Фото: Диля Ахмадишина
Чем закончилось дело о смерти ребенка с ДЦП
В Удмуртии прекратили уголовное дело по факту гибели ребенка с ДЦП у тела матери. Следователи провели расследование, изучили действия учителей, участкового и сотрудников соцслужбы. В итоге преступных действий не было выявлено.
Фото: pixabay.com
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ИСТОЧНИК KP.RU
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