2020-06-13T15:38:06+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: жизнь после самоизоляции, День города и работы на городском пляже

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Дмитрий СелезнёвФото: Дмитрий Селезнёв
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Коротко о главном:

- В Ижевске начался прием заявок от подрядчиков на продолжение ремонта Центральной площади

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о строительстве приюта для животных и назвал места площадок для выгула собак

- Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание

- «Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки

- Новый спорткомплекс за 110 миллионов рублей появится в Ижевске

- В автофургоне в Ижевске обнаружили животных, которые жили в неблагоприятных условиях

- Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус

- Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге

- День двора в Ижевске: архивные фотографии, песни и детские рисунки

- Окно в прошлое: Ко Дню города вспоминаем, каким был Ижевск раньше

Далее с подробностями:

Снятие режима изоляции в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с понедельника, 15 июня, в нашей республике вновь заработают фитнес-клубы, а совсем скоро встретят посетителей кинотеатры и кафе. Конечно, точных дат пока не обозначено, а вот требования к вновь открывающимся заведениям уже прописаны Роспотребнадзором. «Комсомолка» разобрала главные правила, которым нужно следовать при посещении летних лагерей и пляжей, спорт клубов, кафе и ресторанов, кинотеатров и салонов красоты.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

«Настольник» в Ижевске

В пятницу, 12 июня, в Ижевске состоялся финал по большому настольному хоккею «Настольник». На поле сразились команды-победительницы районных этапов: «Гвардейцы Металлурга» - Октябрьский район, «Столичный» - Индустриального район, «Метеор» - Устиновский район, «Ледокол» - Первомайский район, «Дубрава» - Ленинский район и Сборная Берша. Победу одержала команда «Столичный».

Фото: Евгений Швец

Фото: Евгений Швец

Пляж Ижевска готовят к летнему сезону

В Ижевске центральный пляж готовят к летнему сезону. При этом на данный момент пляж закрыт для посещения, решение об открытии будет принято после улучшения эпидемиологической ситуации.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Чем закончилось дело о смерти ребенка с ДЦП

В Удмуртии прекратили уголовное дело по факту гибели ребенка с ДЦП у тела матери. Следователи провели расследование, изучили действия учителей, участкового и сотрудников соцслужбы. В итоге преступных действий не было выявлено.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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