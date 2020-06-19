Завтрак с видом на набережную и ужин на крыше: топ-11 летних веранд Ижевска

С 11 июня в Удмуртии начали работать летние веранды кафе, столовых, баров и ресторанов. Наконец-то на свежем воздухе можно насладиться едой и напитками из стеклянной посуды, а не из одноразовой. Рассказываем, где можно бодро начать утро завтраком и устроить уютный ужин с друзьями, отпраздновав завершение самоизоляции.

Бар «173 #барнакрыше»

Заведение полностью расположено под открытым небом. Здесь представлен большой выбор блюд на гриле, а также имеется широкая коктейльная карта. Место идеально подходит для теплых вечеров в компании друзей и стильных фотосессий.

Адрес: ул. Свободы, 173

Телефон для брони: 970-173 Время работы: ежедневно с 12:00 до 23:00 Средний чек: 800 рублей

В чем фишка: бар расположен на крыше в самом центре города

Летняя веранда в «PANORAMA»

Карпаччо, пицца Кальцоне или лазанья Балоньезе? Этими и другими шедеврами итальянской кухни можно насладиться в ресторане PANORAMA. Средиземноморский антураж с видом на Ижевский пруд – в подарок!

Фото: vk.com/otel_panorama

Адрес: ул. Милиционная, 5

Телефон для брони: 796-006 Время работы: круглосуточно Средний чек: от 1 500 рублей

В чем фишка: комплексные завтраки (с 6.00 до 10.00) и бизнес обеды (с 12:00 до 16:00)

Дворик в «Дело не в вине»

Винный бар имеет большой летний дворик, украшенный неоновыми вывесками и световыми гирляндами. Лето, компания друзей и бокал вина, что еще нужно для идеального вечера?

Фото: instagram.com/delo_ne_v_vine

Адрес: ул. Максима Горького, 72

Телефон для брони: +7 (912) 441-71-13

Время работы: вс - чт с 12:00 до 0:00, пт- сб с 12:00 до 02:00 Средний чек: от 450 рублей

В чем фишка: широкий ассортимент вин представлен на полках

Терраса в «Луне и черепахе»

Летняя терраса расположена на втором этаже. Колоритный интерьер, декоративные растения, а также шедевры вьетнамской кухни (суп Фо Бо, нэмы – роллы из рисовой бумаги) создают настроение чарующей Азии.

Фото: vk.com/lunaicherepaha

Адрес: ул. Свободы, 173

Телефон для брони: 970-173

Время работы: вс – чт с 12:00 до 02:00, пт – сб с 12:00 до 04:00 Средний чек: от 700 рублей

В чем фишка: можно попробовать блюда Китая, Японии и Тайланда

Летняя веранда в «Доме композиторов»

«В бутылке вина больше философии, чем в книге», - так говорят в этом заведении. Насладиться вкусным вином, легкой сезонной пищей и приятной музыкой можно теперь и на летней террасе бара.

Фото: instagram.com/dom_kompozitorov

Адрес: ул. Ленина, 15

Телефон для брони: 47-88-87

Время работы: пн-чт, вс с 12:00 до 23:00; пт-сб с 12:00 до 02:00 Средний чек: 700-1200 рублей

В чем фишка: живая музыка по вечерам в пятницу и субботу

Дворик в «Невинности»

Летний дворик окутывает посетителей уютной и спокойной атмосферой, позволяя абстрагироваться от городской суеты. Заведение предлагает широкий ассортимент вин и крафтового пива.

Фото: vk.com/nevinnostbar

Адрес: ул. Красногеройская, 63б

Телефон для брони: 8 (3412) 233-983

Время работы: вт-чт, вс с 17:00 до 2:00; пт-сб с 17:00 до 3:00 Средний чек: 700 рублей

В чем фишка: хороший выбор закусок к напиткам

Летник во «Frensis»

Место идеально подходит для неспешного завтрака в лучах солнца, а также сытного ужина семьей и друзьями. Заведение порадует любителей попробовать что-то новое: в меню представлены кухни разных народов мира.

Фото: instagram.com/frensis_cafe

Адрес: ул. Пушкинская, 237

Телефон для брони: 912-645

Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00 Средний чек: 600-900 рублей

В чем фишка: 5-й завтрак в подарок

Летняя веранда в «Нино играет в домино»

В застекленной веранде кафе будет комфортно как в солнечную, так и в дождливую погоду. А грузинские хачапури и сочные хинкали поднимут настроение в любой день.

Фото: vk.com/nino_igraet_v_domino

Адрес: ул. Карла Маркса, 438

Телефон для брони: 97-22-00

Время работы: ежедневно 11:00-23:00 Средний чек: 600 рублей

В чем фишка: мясные блюда готовят на углях

Летник в «Гарри»

Бургеры и веселье, - вот с чем ассоциируется это заведение. В летнике можно позагорать на солнце и насладиться отдыхом, закусывая сочным бургером и потягивая холодный коктейль.

Фото 11Источник: vk.com/garrybar.izhevsk

Адрес: ул. Пушкинская, 268г

Телефон для брони: 770-157

Время работы: вс-чт с 11:00 до 23:00; пт-сб с 11:00 до 01:00 Средний чек: 500 рублей

В чем фишка: можно попробовать самый высокий бургер в городе

Беседки в «Фаэтоне»

Кафе предлагает расположиться посетителям в крытых деревянных беседках и устроить трапезу в большой компании. В ассортименте представлены блюда кавказской и европейской кухни.

Фото: vk.com/phaeton_izh

Адрес: Проезд Весенний, 10

Телефон для брони: 77-01-05

Время работы: ежедневно с 9:00 до 4:00 (до последнего клиента) Средний чек: 850 рублей

В чем фишка: живая музыка в субботние вечера

Летняя веранда в «Ялте»

Чтобы почувствовать романтику крымского побережья и отведать курортную кухню, совсем не обязательно выезжать за пределы Ижевска. Окунуться в эту атмосферу можно на веранде кафе.

Фото: vk.com/yalta_izh

Адрес: ул. Карла Маркса, 438

Телефон для брони: 918-074

Время работы: пн-пт с 8:30 до 23.00; сб-вс с 9:00 до 23:00 Средний чек: 600 рублей

В чем фишка: курортное меню.

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