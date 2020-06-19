Завтрак с видом на набережную и ужин на крыше: топ-11 летних веранд Ижевска
С 11 июня в Удмуртии начали работать летние веранды кафе, столовых, баров и ресторанов. Наконец-то на свежем воздухе можно насладиться едой и напитками из стеклянной посуды, а не из одноразовой. Рассказываем, где можно бодро начать утро завтраком и устроить уютный ужин с друзьями, отпраздновав завершение самоизоляции.
Бар «173 #барнакрыше»
Заведение полностью расположено под открытым небом. Здесь представлен большой выбор блюд на гриле, а также имеется широкая коктейльная карта. Место идеально подходит для теплых вечеров в компании друзей и стильных фотосессий.
Адрес: ул. Свободы, 173
Телефон для брони: 970-173 Время работы: ежедневно с 12:00 до 23:00 Средний чек: 800 рублей
В чем фишка: бар расположен на крыше в самом центре города
Летняя веранда в «PANORAMA»
Карпаччо, пицца Кальцоне или лазанья Балоньезе? Этими и другими шедеврами итальянской кухни можно насладиться в ресторане PANORAMA. Средиземноморский антураж с видом на Ижевский пруд – в подарок!
Фото: vk.com/otel_panorama
Адрес: ул. Милиционная, 5
Телефон для брони: 796-006 Время работы: круглосуточно Средний чек: от 1 500 рублей
В чем фишка: комплексные завтраки (с 6.00 до 10.00) и бизнес обеды (с 12:00 до 16:00)
Дворик в «Дело не в вине»
Винный бар имеет большой летний дворик, украшенный неоновыми вывесками и световыми гирляндами. Лето, компания друзей и бокал вина, что еще нужно для идеального вечера?
Фото: instagram.com/delo_ne_v_vine
Адрес: ул. Максима Горького, 72
Телефон для брони: +7 (912) 441-71-13
Время работы: вс - чт с 12:00 до 0:00, пт- сб с 12:00 до 02:00 Средний чек: от 450 рублей
В чем фишка: широкий ассортимент вин представлен на полках
Терраса в «Луне и черепахе»
Летняя терраса расположена на втором этаже. Колоритный интерьер, декоративные растения, а также шедевры вьетнамской кухни (суп Фо Бо, нэмы – роллы из рисовой бумаги) создают настроение чарующей Азии.
Фото: vk.com/lunaicherepaha
Адрес: ул. Свободы, 173
Телефон для брони: 970-173
Время работы: вс – чт с 12:00 до 02:00, пт – сб с 12:00 до 04:00 Средний чек: от 700 рублей
В чем фишка: можно попробовать блюда Китая, Японии и Тайланда
Летняя веранда в «Доме композиторов»
«В бутылке вина больше философии, чем в книге», - так говорят в этом заведении. Насладиться вкусным вином, легкой сезонной пищей и приятной музыкой можно теперь и на летней террасе бара.
Фото: instagram.com/dom_kompozitorov
Адрес: ул. Ленина, 15
Телефон для брони: 47-88-87
Время работы: пн-чт, вс с 12:00 до 23:00; пт-сб с 12:00 до 02:00 Средний чек: 700-1200 рублей
В чем фишка: живая музыка по вечерам в пятницу и субботу
Дворик в «Невинности»
Летний дворик окутывает посетителей уютной и спокойной атмосферой, позволяя абстрагироваться от городской суеты. Заведение предлагает широкий ассортимент вин и крафтового пива.
Фото: vk.com/nevinnostbar
Адрес: ул. Красногеройская, 63б
Телефон для брони: 8 (3412) 233-983
Время работы: вт-чт, вс с 17:00 до 2:00; пт-сб с 17:00 до 3:00 Средний чек: 700 рублей
В чем фишка: хороший выбор закусок к напиткам
Летник во «Frensis»
Место идеально подходит для неспешного завтрака в лучах солнца, а также сытного ужина семьей и друзьями. Заведение порадует любителей попробовать что-то новое: в меню представлены кухни разных народов мира.
Фото: instagram.com/frensis_cafe
Адрес: ул. Пушкинская, 237
Телефон для брони: 912-645
Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00 Средний чек: 600-900 рублей
В чем фишка: 5-й завтрак в подарок
Летняя веранда в «Нино играет в домино»
В застекленной веранде кафе будет комфортно как в солнечную, так и в дождливую погоду. А грузинские хачапури и сочные хинкали поднимут настроение в любой день.
Фото: vk.com/nino_igraet_v_domino
Адрес: ул. Карла Маркса, 438
Телефон для брони: 97-22-00
Время работы: ежедневно 11:00-23:00 Средний чек: 600 рублей
В чем фишка: мясные блюда готовят на углях
Летник в «Гарри»
Бургеры и веселье, - вот с чем ассоциируется это заведение. В летнике можно позагорать на солнце и насладиться отдыхом, закусывая сочным бургером и потягивая холодный коктейль.
Фото 11Источник: vk.com/garrybar.izhevsk
Адрес: ул. Пушкинская, 268г
Телефон для брони: 770-157
Время работы: вс-чт с 11:00 до 23:00; пт-сб с 11:00 до 01:00 Средний чек: 500 рублей
В чем фишка: можно попробовать самый высокий бургер в городе
Беседки в «Фаэтоне»
Кафе предлагает расположиться посетителям в крытых деревянных беседках и устроить трапезу в большой компании. В ассортименте представлены блюда кавказской и европейской кухни.
Фото: vk.com/phaeton_izh
Адрес: Проезд Весенний, 10
Телефон для брони: 77-01-05
Время работы: ежедневно с 9:00 до 4:00 (до последнего клиента) Средний чек: 850 рублей
В чем фишка: живая музыка в субботние вечера
Летняя веранда в «Ялте»
Чтобы почувствовать романтику крымского побережья и отведать курортную кухню, совсем не обязательно выезжать за пределы Ижевска. Окунуться в эту атмосферу можно на веранде кафе.
Фото: vk.com/yalta_izh
Адрес: ул. Карла Маркса, 438
Телефон для брони: 918-074
Время работы: пн-пт с 8:30 до 23.00; сб-вс с 9:00 до 23:00 Средний чек: 600 рублей
В чем фишка: курортное меню.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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