2020-06-19T18:19:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 19 июня 2020 года: пять человек в тяжелом состоянии и 21 случай заразившихся

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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19 июня глава Удмуртии сообщил, что за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Малопургинского района, 4 жителей Балезинского района, 2 жителей Воткинского района и 1 жителя Воткинска.

При этом, по информации главы региона пять человек находятся в тяжелом состоянии, 61 средней степени тяжести и 374 человека в удовлетворительном состоянии.

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Продуктовые магазины закрыли в Удмуртии из-за несоблюдения масочного режима.

В России: 561 091 зараженный, 313 963 вылечившихся и 7 660 умерших

В Москве: 210 785 зараженных, 130 431 вылечившихся и 3 483 умерших

В России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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