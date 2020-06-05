2020-06-05T07:21:00+03:00
Общество

Утро в Ижевске: розыск подростков, отрицательный результат теста на коронавирус у главы Удмуртии и массовая проверка водителей

Традиционный обзор новостей от «Комсомолки»
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Диля Ахмадишина.ФОТО: Диля Ахмадишина.
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 июня, долгожданная пятница. Сегодня в городе ожидается дождь и до +20 градусов тепла. Желаем вам провести первую пятницу лета в хорошем настроении. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Сбежавших из психиатрической больницы подростков разыскивают в Ижевске

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

Глава Удмуртии: «У меня пришел тест на коронавирус, он отрицательный»

Двоих браконьеров задержали в Удмуртии с помощью беспилотника

5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Жизнь в рукопашную

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

30 лет назад в Удмуртии появилась Федерация рукопашного боя. За этот солидный возраст здесь выросли десятки спортсменов, которые принесли немало наград, в том числе мирового уровня. Гордится Федерация и своим тренерским штабом: например, Роман Плотников обучает чемпионов уже 23 года! О том, каким принципам он следует в работе, берет ли в группу девочек и как относится к дракам, Роман рассказал «Комсомолке».

Ремонт тротуаров

ФОТО: Мария Хафизова

ФОТО: Мария Хафизова

В Ижевске полным ходом идет ремонт не только дорог, но и тротуаров. В этом году дорожникам предстоит привести в порядок около 50 участков: часть в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (20 штук), остальные (27 штук) - по новой республиканской программе которая стартовала в этом году. Подробнее – по ссылке.

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 4 июня

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

4 июня глава Удмуртии сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный (подробнее). Что еще произошло за день?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
Пропавшую в Удмуртии 82-летнюю бабушку спасли поисковики
Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Удмуртии
Более 5 тысяч кубометров мусора вывезено с улиц Ижевска
Сбежавших из психиатрической больницы подростков разыскивают в Ижевске
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
Представитель Службы благоустройства Ижевска рассказал, по каким причинам разметку наносят ночью
Двоих браконьеров задержали в Удмуртии с помощью беспилотника
Начальник отдела ГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, по каким правилам ездить, если разметка не соответствует знакам
Глава Удмуртии: «У меня пришел тест на коронавирус, он отрицательный»
5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли
За день в Удмуртии водители сбили двух пешеходов
Около 200 жителей одного из районов Удмуртии вынужденно отправились на самоизоляцию из-за коронавируса
Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве соседа из-за границ участков
Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии
ВИП-гости, живая музыка и розыгрыши: 12 июня радио «Адам» проведет 10-часовой праздничный марафон
Мужчину в Удмуртии убило строительным краном
По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом
К 12 июня на стенах домов Ижевска появятся праздничные граффити
Впервые в Ижевске и в мире пройдет «большой» настольный хоккей «Настольник»
Молодой ижевчанин расплачивался карточками бывшей девушки