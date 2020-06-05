Утро в Ижевске: розыск подростков, отрицательный результат теста на коронавирус у главы Удмуртии и массовая проверка водителей

Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 июня, долгожданная пятница. Сегодня в городе ожидается дождь и до +20 градусов тепла. Желаем вам провести первую пятницу лета в хорошем настроении. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Сбежавших из психиатрической больницы подростков разыскивают в Ижевске

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

Глава Удмуртии: «У меня пришел тест на коронавирус, он отрицательный»

Двоих браконьеров задержали в Удмуртии с помощью беспилотника

5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли

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Жизнь в рукопашную

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

30 лет назад в Удмуртии появилась Федерация рукопашного боя. За этот солидный возраст здесь выросли десятки спортсменов, которые принесли немало наград, в том числе мирового уровня. Гордится Федерация и своим тренерским штабом: например, Роман Плотников обучает чемпионов уже 23 года! О том, каким принципам он следует в работе, берет ли в группу девочек и как относится к дракам, Роман рассказал «Комсомолке».

Ремонт тротуаров

ФОТО: Мария Хафизова

В Ижевске полным ходом идет ремонт не только дорог, но и тротуаров. В этом году дорожникам предстоит привести в порядок около 50 участков: часть в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (20 штук), остальные (27 штук) - по новой республиканской программе которая стартовала в этом году. Подробнее – по ссылке.

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 4 июня

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

4 июня глава Удмуртии сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный (подробнее). Что еще произошло за день?