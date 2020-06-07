Коронавирус в Ижевске, последние новости на 7 июня: очередной летальный случай и снижение заболеваемости

7 июня в Удмуртии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Это несколько меньше, чем в прошлые дни. Напомним, самое большое количество случаев заражения в регионе было зафиксировано на этой неделе - во вторник, 2 июня, и составило 53 заболевших.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, сейчас в республике под наблюдением врачей остаются 489 пациентов с CОVID-19. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме.

Девять вирусологических лабораторий продолжают работать в усиленном режиме. С начала пандемии они провели более 81,6 тысяч исследований. За последние сутки было сделано 1950 тестов на коронавирус.

Что еще произошло сегодня:

- В больнице Удмуртии скончался 74-летний пациент с коронавирусом.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

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