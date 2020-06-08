Анастасия Власова: «Для меня самоизоляция - как третий декрет»

- Коронавирус разделил всю нашу жизнь на «до и после». И, наверное, все его последствия еще предстоит осознать. Как крупнейший медиахолдинг региона переживает этот непростой период?

- Каким бы тяжелым ни был кризис, многое всегда зависит от наших действий. Сейчас я понимаю, что начинать их нужно было сразу, как только стали понятны масштабы эпидемии. Мы приняли решение о переходе на удаленную работу еще за неделю до ее официального введения, но все равно надеялись, что всё как-то решится само собой. Поэтому апрель, хотя и был еще частично рабочим месяцем, ударил по нам в плане снижения продаж довольно сильно. Когда стало очевидно, что в таких условиях придется долго жить и работать, мы оперативно взялись за антикризисные меры. Ежедневно собирался штаб, на котором вырабатывали план действий и обсуждали их реализацию.

Интересы сотрудников всегда были для медиагруппы на первом месте. Команда - это главная ценность компании. Поэтому морально мне было очень тяжело решиться на непопулярные меры - закрытие некоторых проектов и сокращение части штата, оптимизацию фонда заработной платы. Но поскольку речь шла о выживании для всего холдинга, другого выбора просто не было. При этом некоторые решения - например, в апреле полностью выплатили все зарплаты с премиальной частью - были не совсем в пользу бизнеса. Но в тот момент важнее было поддержать людей, взять первый удар на себя.

Мы разработали жесткий план действий и в течение 2 недель переводили медиагруппу в режим работы онлайн, оптимизировали затраты, закрывали низкодоходные направления. Сейчас можно уже уверенно сказать, что этот план себя оправдал. В мае нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию.

Нужно отдать должное всей нашей команде. Ребята с пониманием отнеслись к вынужденным мерам, разделили позицию руководства, что нужно обязательно сохранить компанию. С финансовой точки зрения было тяжело, но мы выстояли. Сокращение зарплат в большей степени коснулось руководителей, чем линейного персонала. Мы составили базу кредитных обязательств сотрудников, чтобы видеть финансовую ситуацию по каждому человеку. И учитывали ее при принятии решений. Ввели отсрочки на все платежи в рамках нашей внутренней программы лояльности.

Сокращаемых сотрудников мы тоже не бросили - помогали им с трудоустройством и рекомендациями. Отлично, что большую их часть “разобрали” практически сразу. Это еще раз подтверждает высокий профессиональный уровень и востребованность наших людей на рынке.

Фото: Амир Закиров

- Как Вы оцениваете помощь власти бизнесу? Были ли принятые меры эффективны?

- Мне сложно сказать за весь бизнес. Ситуация в разных отраслях сильно отличается. Но в целом от власти хотелось бы более быстрых и решительных действий. Особенно на первоначальном этапе, когда было много обещаний, но мало реальной поддержки. Мы очень ждали каких-то действенных инициатив от федерального центра. Ведь у него, в отличие от местных властей, были и есть все необходимые ресурсы для помощи бизнесу. Но в итоге эту помощь выделили далеко не сразу. Сейчас, например, компании из отраслей, признанных наиболее пострадавшими, если им удалось сохранить 90 % штата, могут получить субсидию в размере МРОТ на каждого сотрудника. Надеюсь, эти меры будут продлены и расширены. Для многих бизнесов это вопрос выживания.

Нам также очень помогли отсрочки и снижения ставок по ряду налогов, принятые на федеральном и региональном уровне. Очевидно, что в регионах возможности и ресурсы власти сильно ограничены, поэтому на какую-то особую поддержку мы и не рассчитывали. Отмечу, что ответственные за бизнес республиканские чиновники - например, вице-премьер Александр Свинин - с начала всей этой ситуации постоянно готовы к общению, находятся с нами в постоянном контакте и оперативно рассматривают предложения по возможным мерам поддержки.

Я очень благодарна за помощь нашим партнерам и клиентам. Со всеми федеральными издателями и вещателями удалось договориться на снижение регулярных платежей на период ограничений. В сложный период с нами продолжили работу и многие наши постоянные клиенты. Спасибо им - такое сотрудничество очень вдохновляет!

- В числе закрытых проектов медиагруппы оказались и, по сути, последние коммерческие негосударственные газеты Ижевска - местное издание “Комсомолки” и “Центр”. Сложно ли было принять это решение?

- С финансовой точки зрения по газетам все было очевидно. Когда мы стали обсуждать антикризисные меры и просчитывать разные варианты, это решение пришло практически сразу. Дело в том, что у прессы очень высокие прямые затраты на производство и распространение. В условиях резкого сокращения денежных поступлений это оказалось решающим фактором.

Но по-человечески решение об их закрытии далось непросто. Мы выпускали эти газеты десятки лет и сильно к ним прикипели. Вкладывали в них ресурсы и душу. Именно поэтому “Центр” заслуженно собрал целый комплект всероссийских наград, а материалы ижевской редакции “КП” много раз отмечались федеральной редакцией. В последние годы газеты были для нас не столько бизнесом, сколько какой-то социальной миссией. Ведь у изданий сформировалась своя и немаленькая читательская аудитория. В одночасье лишить ее любимых “КП” и “Центра” было очень тяжело и больно.

В апреле мы еще пытались искать какие-то варианты, чтобы этого избежать. Вели переговоры с ижевским полиграфкомбинатом о временном снижении цен. Но в условиях падающего курса рубля не смогли договориться об этом. И если по “Комсомолке” мы нашли выход и ижевчане смогут покупать федеральный выпуск без местной вкладки, то “Центр” больше не будет выходить вообще. Таким образом, с мая в региональной столице с населением 630 тысяч человек нет ни одного платного городского печатного издания. Это, к сожалению, тоже говорит о многом...

Фото: Амир Закиров

- Как в компании перестраивали работу редакций и других подразделений, считаете ли Вы удачным переход на удаленку?

- Для нас это был уникальный и очень полезный опыт. И мы точно будем его использовать в дальнейшей работе. Как оказалось, офис нам не особо и нужен, если только для представительских целей и офлайн-мероприятий. Всё остальное можно делать удаленно. Когда начал работать наш антикризисный штаб, мы нарисовали схемы дистанционной работы, распределили функционал, собрали информацию по сотрудникам - кому какая техника нужна дома. Затем был этап подключения и настройки, наши технические специалисты разработали инструкции, помогали и консультировали. На удаленку уходили поэтапно - сперва сотрудники, потом руководители. К новому режиму работы люди привыкали постепенно. Сначала, конечно, был достаточно сложный период, когда нужно было научиться работать в окружении детей и родственников. Я как мама двоих сыновей-непосед все это испытала на себе - за день нужно и рабочие задачи решить, и совещания провести, и семью накормить, и детей занять. По этому направлению очень активно отрабатывал возникающие проблемы наш HR-отдел. Они и лайфхаки по удаленной работе подбирали, и пробовали онлайн-занятия для детей проводить, чтобы немного разгрузить родителей, и зарядку по Zoom наши отделы поочередно друг для друга делали. В общем, было необычно и весело. Но в итоге многие сотрудники признали, что дома работы еще больше, чем в офисе. И я с ними согласна.

Постепенно всё вошло в нормальный режим, мы наладили все рабочие процессы. Поскольку ситуация менялась очень быстро и у сотрудников был определенный дефицит информации, я стала каждую пятницу проводить онлайн-встречу для всего коллектива. Честно рассказывала о положении дел, отвечала на вопросы, старалась успокоить и подбодрить коллег. Это оказалось очень хорошей практикой, вызвало у сотрудников положительную реакцию, думаю, такие встречи мы продолжим и в послекарантинный период.

Удивительно, но сама по себе удаленная работа оказалась намного эффективнее обычной. Не тратится время на дорогу и сбор людей, совещания проходят быстрее и конструктивнее.

Фото: Амир Закиров

Если говорить про работу редакций, то мы сразу создали группу, нацеленную на развитие видеотрансляций в Zoom.И довольно быстро перевели на эту платформу все мероприятия. У такого формата также оказалось множество преимуществ по сравнению, например, с обычными круглыми столами в пресс-центре. Можно подключать участников из любого города по всему миру, и аудитория мероприятий намного шире. Одна из последних наших трансляций, к примеру, набрала 150 тысяч просмотров. Уже есть интерес и коммерческих заказчиков к таким онлайн-активностям, это очень перспективное направление. Кстати, для рекламных служб и бухгалтерии режим карантина тоже оказался полезен - в обычных обстоятельствах мы бы вряд ли так быстро и организованно перешли на электронный документооборот. А тут деваться уже было некуда.

В целом, в любой ситуации есть свои положительные стороны. Я этот карантинный период в шутку называю третьим декретом, потому что давно у меня не было возможности проводить столько времени с семьей и детьми. Так что нет худа без добра и я счастлива, что у меня были эти несколько недель...

Сейчас мы продлили режим самоизоляции для сотрудников до 15 июня. Но постепенно готовимся к частичному возвращению в офис. Мы провели опрос среди коллег, и лишь 20% однозначно хотят возобновить работу “по старинке”. Будем думать, как изменить свою работу с учетом всех этих новых реалий.

Фото: Амир Закиров

- По экономике самая тяжелая ситуация, думаю, у сферы услуг, туризма и общепита. Небольшие кафе прогнозируют, что просто больше не откроются. Старожилы бизнеса говорят, что ситуация сравнима с кризисом 1998 г, когда после дефолта многим пришлось начинать практически с нуля и потихонечку снова расти. Просто рухнул сегмент массовых мероприятий. Для нас это тоже ощутимая потеря - в последнее время мы хорошо прокачались в организации и проведении спортивных и городских праздников.

- Как Вы оцениваете ситуацию по экономике в целом и каковы Ваши прогнозы по выходу из кризиса?

Но в целом, к счастью, многие отрасли постепенно оживают. Мой прогноз - что к осени все начнет работать в нормальном режиме, конечно, с учетом новых требований по безопасности. Но на докризисные показатели бизнес вернется не так скоро, в лучшем случае - в конце года.

- Медиагруппе в эти дни исполнилось 14 лет. Как бы Вы оценили основные итоги и перспективы компании за это время? Какие направления будут для нее приоритетными на ближайшее время?

- Празднование дня рождения мы перенесли на август. И несмотря ни на что, по традиции обязательно определим и наградим лучших сотрудников года.

Мы подошли к своему 14-летию с большим багажом знаний, опыта и побед. Карантин помог нам обновиться, избавиться от привычных, но бесперспективных проектов. Сейчас ресурсы освободились и мы выходим на этап поиска и экспериментов.

Одно из наиболее перспективных направлений - наше маркетинговое агентство. У которого вскоре появится новый руководитель и, надеюсь, произойдет следующий виток развития. Уже запущенные нами образовательные услуги, особенно в онлайн, мы тоже планируем расширять и продвигать. В целом, мы ищем новые ниши и открыты новым идеям. Как, в принципе, и все эти 14 лет…

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