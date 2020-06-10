Утро в Ижевске: очистка сточных вод, дачные споры с соседями и ДТП с участием актера Ефремова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 10 июня. Сегодня будет жарко: +26...28 градусов тепла. Местами возможны грозы. Тем временем мы расскажем вам самые интересные новости этого утра:
- Некоторые заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время
- Карантин для приезжающих из других регионов будет снят с 15 июня
- Мотоциклист погиб на трассе от столкновения с легковушкой
- Виновному в смерти легендарного велосипедиста назначили наказание
- Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал смерти от коронавируса
Перейдем к подробным новостям:
Как в Ижевске очищают сточные воды?
Сюда поступает очищенная водаФото: Анастасия Захарова
Ижводоканал завершил модернизацию оборудования для биологической очистки сточных вод. На очистных сооружениях канализации установлены 4 новых турбокомпрессора, которые приобретены по энергосервисному контракту для замены воздуходувок. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в рамках визита на муниципальное предприятие «Ижводоканал» 8 июня.
Ограничения по высоте забора и участки в четыре сотки: как решить спорные вопросы с соседями по садовым участкам
Фото: архив КП
Сколько должна быть высота забора между соседями садового участка? И можно ли разбивать палисадник перед домом? На спорные вопросы соседей ответила в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» (12+, 107,6 ФМ) начальник юридического отдела Кадастровой палаты Удмуртии Наталья Дергачева.
Ефремова привели в суд в наручниках и маске
Пресс-служба Таганского суда
Актер Михаил Ефремов оказался замешан в смертельной аварии. В зал суда его привели в наручниках. Актеру предъявили обвинение за нарушение ПДД в состоянии опьянения. В результате погиб человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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