2020-06-10T05:48:20+03:00
Общество

Утро в Ижевске: очистка сточных вод, дачные споры с соседями и ДТП с участием актера Ефремова

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
Поделиться:
Сегодня будет жаркоСегодня будет жаркоФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 10 июня. Сегодня будет жарко: +26...28 градусов тепла. Местами возможны грозы. Тем временем мы расскажем вам самые интересные новости этого утра:

- Некоторые заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время

- Карантин для приезжающих из других регионов будет снят с 15 июня

- Мотоциклист погиб на трассе от столкновения с легковушкой

- Виновному в смерти легендарного велосипедиста назначили наказание

- Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал смерти от коронавируса

Перейдем к подробным новостям:

Как в Ижевске очищают сточные воды?

Сюда поступает очищенная вода Фото: Анастасия Захарова

Сюда поступает очищенная водаФото: Анастасия Захарова

Ижводоканал завершил модернизацию оборудования для биологической очистки сточных вод. На очистных сооружениях канализации установлены 4 новых турбокомпрессора, которые приобретены по энергосервисному контракту для замены воздуходувок. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в рамках визита на муниципальное предприятие «Ижводоканал» 8 июня.

Ограничения по высоте забора и участки в четыре сотки: как решить спорные вопросы с соседями по садовым участкам

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сколько должна быть высота забора между соседями садового участка? И можно ли разбивать палисадник перед домом? На спорные вопросы соседей ответила в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» (12+, 107,6 ФМ) начальник юридического отдела Кадастровой палаты Удмуртии Наталья Дергачева.

Ефремова привели в суд в наручниках и маске

Пресс-служба Таганского суда

Пресс-служба Таганского суда

Актер Михаил Ефремов оказался замешан в смертельной аварии. В зал суда его привели в наручниках. Актеру предъявили обвинение за нарушение ПДД в состоянии опьянения. В результате погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей Воробьёв: С 1 января городских свалок больше не будет. Тема закрыта
Губернатор Московской области совместно с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко, гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «РТ-Инвест» Андреем Шипеловым открыл новый комплекс переработки отходов
Новости 24
20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии 10 июня
Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками
Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени
Мужчина вырвал серьгу из уха пожилой женщины в Ижевске
Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае
Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом
На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист
Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов
Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня»
Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок»
Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске
Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»
20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты
Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом