Утро в Ижевске: гибель 17-летней девушки на вечеринке, новые дорожные знаки и наказание за стрельбу с балкона
Доброе утро, Ижевск! На календаре 11 июня, четверг. Сегодня в городе ожидается небольшой дождь. Днем температура поднимется до +23°…+24°. Желаем вам отличного завершения будней недели, бодрости духа и хороших выходных! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:
Уголовное дело по факту смерти ребенка с ДЦП у тела матери в Удмуртии прекратили
17-летняя ижевчанка погибла на дне рождения знакомых
Ижевчанка сыграла роль в известном сериале на телеканале ТНТ
22 лифта заменены в домах Удмуртии по программе софинансирования
Новые дорожные знаки установят в Ижевске
Житель Ижевска наказан за стрельбу с балкона в первый день нового года
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Как отдыхали ижевчане полвека назад?
10 июня в Ижевске стартует трехдневный фестиваль, посвященный Дню города. В честь праздника мы решили вспомнить, как отдыхали ижевчане полвека назад, когда не было ни ярких аттракционов, ни многозальных кинотеатров (подробнее).
Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 10 июня 2020 года
10 июня глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Можги, по одному случаю заражения зарегистрировано в Глазове, Алнашском и Кезском районах. В числе заболевших - 1 ребенок до 14 лет, 1 гражданин старше 65 лет (подробнее). Что еще произошло за день?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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