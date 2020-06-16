Утро в Ижевске: отказ от парада Победы в Удмуртии, откровения травматолога и новая вспышка коронавируса в Китае
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 16 июня. В городе окончательно наступило лето: сегодня ожидается +24...26 градусов тепла, без осадков. При этом на территории республики сохраняется высокая пожароопасность. Тем временем мы расскажем вам главные новости:
- Уголовное дело в отношении главы района возбудили в Удмуртии
- Режим работы светомузыкального фонтана опубликован в Ижевске
- Название 50-метровому бассейну выбирают в Ижевске
- 18-летний программист из Удмуртии не вошел в рейтинг журнала Forbes
- Обезьяна из Ижевска предсказала окончание пандемии коронавируса
- Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии
Перейдем к подробным новостям:
Парад Победы не состоится 24 июня в Ижевске
Парад не состоится в ИжевскеФото: Архив КП
В Ижевске отказались от проведения Парада Победы 24 июня. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой.
Спасал жениха от ампутации и собирал «по частям» тракториста: откровения травматолога из Ижевска
Фото: Амир Закиров
Вот уже 35 лет травматолог Валерий Мельников спасает чужие жизни. О том, как он собирает людей по частям, о необычных подарках пациентов и трудностях работы в «травме» ижевчанин рассказал «Комсомолке».
В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса
Сотрудники полиции у рынка, где произошла вспышка коронавирусаФото: REUTERS
За бурными событиями в мире о ковиде все почти забыли. Но он никуда не делся. В минувший четверг коронавирус обнаружился у жителя Пекина. Притом что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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