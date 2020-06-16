2020-06-16T08:26:43+03:00
Общество

Утро в Ижевске: отказ от парада Победы в Удмуртии, откровения травматолога и новая вспышка коронавируса в Китае

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
Поделиться:
Сегодня будет жаркоСегодня будет жаркоФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 16 июня. В городе окончательно наступило лето: сегодня ожидается +24...26 градусов тепла, без осадков. При этом на территории республики сохраняется высокая пожароопасность. Тем временем мы расскажем вам главные новости:

- Уголовное дело в отношении главы района возбудили в Удмуртии

- Режим работы светомузыкального фонтана опубликован в Ижевске

- Название 50-метровому бассейну выбирают в Ижевске

- 18-летний программист из Удмуртии не вошел в рейтинг журнала Forbes

- Обезьяна из Ижевска предсказала окончание пандемии коронавируса

- Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

Парад Победы не состоится 24 июня в Ижевске

Парад не состоится в Ижевске Фото: Архив КП

Парад не состоится в ИжевскеФото: Архив КП

В Ижевске отказались от проведения Парада Победы 24 июня. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой.

Спасал жениха от ампутации и собирал «по частям» тракториста: откровения травматолога из Ижевска

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Вот уже 35 лет травматолог Валерий Мельников спасает чужие жизни. О том, как он собирает людей по частям, о необычных подарках пациентов и трудностях работы в «травме» ижевчанин рассказал «Комсомолке».

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Сотрудники полиции у рынка, где произошла вспышка коронавируса Фото: REUTERS

Сотрудники полиции у рынка, где произошла вспышка коронавирусаФото: REUTERS

За бурными событиями в мире о ковиде все почти забыли. Но он никуда не делся. В минувший четверг коронавирус обнаружился у жителя Пекина. Притом что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
На трассе Удмуртии водитель сбил лося
«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»
Экс-главе Удмуртии вновь продлили домашний арест
На две недели отключат воду в некоторых домах Октябрьского района Ижевска
Ижевчанина осудили за убийство знакомого
Мужчина из Удмуртии спас тонущего в пруду подростка
Доступность и качество: врачи Удмуртии назвали главные изменения системы здравоохранения, предусмотренные поправками в Конституцию
По состоянию на утро 16 июня в Удмуртии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Ребенок получил травмы в Удмуртии, когда разбирал стену фермы
Вода в Ижевском пруду не соответствует нормам
Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в 2001 году задержали в Удмуртии
Остановки и подъезды обработали в Ижевске перед снятием ограничений
Режим работы светомузыкального фонтана опубликован в Ижевске
Житель Ижевска разобрал крышу гаража и украл электроинструменты
Боеприпасы начали взрывать в удмуртском селе Пугачево
18-летний программист из Удмуртии не вошел в рейтинг журнала Forbes
Грабителя, напавшего на пару пенсионеров, ищут в Ижевске
В Ижевске выбирают название 50-метровому плавательному бассейну
Парад Победы не состоится 24 июня в Ижевске
Жителя Ижевска задержали за кражу дверей автомобиля
30 деревьев высадили на улице Камбарской в Ижевске
Уголовное дело в отношении главы района возбудили в Удмуртии