Утро в Ижевске: отказ от парада Победы в Удмуртии, откровения травматолога и новая вспышка коронавируса в Китае

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 16 июня. В городе окончательно наступило лето: сегодня ожидается +24...26 градусов тепла, без осадков. При этом на территории республики сохраняется высокая пожароопасность. Тем временем мы расскажем вам главные новости:

- Уголовное дело в отношении главы района возбудили в Удмуртии

- Режим работы светомузыкального фонтана опубликован в Ижевске

- Название 50-метровому бассейну выбирают в Ижевске

- 18-летний программист из Удмуртии не вошел в рейтинг журнала Forbes

- Обезьяна из Ижевска предсказала окончание пандемии коронавируса

- Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

Парад Победы не состоится 24 июня в Ижевске

Парад не состоится в ИжевскеФото: Архив КП

В Ижевске отказались от проведения Парада Победы 24 июня. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой.

Спасал жениха от ампутации и собирал «по частям» тракториста: откровения травматолога из Ижевска

Фото: Амир Закиров

Вот уже 35 лет травматолог Валерий Мельников спасает чужие жизни. О том, как он собирает людей по частям, о необычных подарках пациентов и трудностях работы в «травме» ижевчанин рассказал «Комсомолке».

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Сотрудники полиции у рынка, где произошла вспышка коронавирусаФото: REUTERS

За бурными событиями в мире о ковиде все почти забыли. Но он никуда не делся. В минувший четверг коронавирус обнаружился у жителя Пекина. Притом что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось.

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