2020-06-16T10:20:48+03:00
Общество

Онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов пройдет в Удмуртии в июне

Презентации будут показывать четыре дня
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Онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов пройдет в Удмуртии в июнеОнлайн-форум для предпринимателей и инвесторов пройдет в Удмуртии в июнеФото: pixabay.com
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В Удмуртии пройдет онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- С 5 по 26 июня в рамках инвестиционного марафона «Удмуртия Calling» пройдут четыре онлайн-презентации инвестиционных возможностей республики. Участниками мероприятий станут отраслевые и венчурные инвесторы, интеграторы рынков, представители бизнеса, институты развития. Инвесторам представят отрасли региона: информационные технологии, туризм, промышленность и сельское хозяйство. А бизнесмены получат возможность презентовать свой проект, - говорится в сообщении.

Так, в первый день, 5 июня, будет представлена IT-отрасль республики.

Во второй день, 11 июня, гостей ждет туристическая Удмуртия.

В третий день, 19 июня, состоится презентация инвестиционных возможностей и проектов республики в сфере сельского хозяйства.

26 июня, будет посвящен промышленности.

Зарегистрироваться в качестве предпринимателя или инвестора можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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