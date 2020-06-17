Утро в Ижевске: спасение тонущего подростка и умирающего лисенка, преображение больниц
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 июня. Температура воздуха сегодня днем поднимется до +25 градусов, возможны дожди и грозы. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске
Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных
Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком
Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском
На две недели отключат воду в некоторых домах Октябрьского района Ижевска
Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в 2001 году задержали в Удмуртии
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Спасение подростка
Герой из Удмуртии
Подростки в возрасте 11-15 лет прыгали с моста в воду. После очередного прыжка смотритель пляжа 67-летний Александр Козырев заметил, что выплыли не все ребята. Он, не раздумывая, поплыл на лодке к месту, где ныряли мальчики. Мужчина успел схватить ногу тонущего мальчика и затащил его в лодку.
Преображение больниц
Глава Ижевска и врач
В Ижевске продолжается «Большой ремонт». В рамках этого масштабного проекта будут модернизированы девять больниц. Как идут строительные работы в двух из них проверили глава города и депутаты Гордумы
За спасение лисенка едва не заработала штраф
Раненый лисенок
В июне в Ижевске местная жительница спасла умирающего лисенка. Ижевчанка позвонила в зоопарк, но там ей сказали, что не примут лисенка. А в управлении охраны флоры и фауны посоветовали отвезти животное обратно. Возможно, теперь ижевчанке грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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