2020-06-17T06:57:32+03:00
Общество

Утро в Ижевске: спасение тонущего подростка и умирающего лисенка, преображение больниц

Традиционный утренний обзор
Инга Коган
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 17 июня. Температура воздуха сегодня днем поднимется до +25 градусов, возможны дожди и грозы. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам

До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных

Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком

Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском

На две недели отключат воду в некоторых домах Октябрьского района Ижевска

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в 2001 году задержали в Удмуртии

Далее с подробностями

Спасение подростка

Герой из Удмуртии

Герой из Удмуртии

Подростки в возрасте 11-15 лет прыгали с моста в воду. После очередного прыжка смотритель пляжа 67-летний Александр Козырев заметил, что выплыли не все ребята. Он, не раздумывая, поплыл на лодке к месту, где ныряли мальчики. Мужчина успел схватить ногу тонущего мальчика и затащил его в лодку.

Преображение больниц

Глава Ижевска и врач

Глава Ижевска и врач

В Ижевске продолжается «Большой ремонт». В рамках этого масштабного проекта будут модернизированы девять больниц. Как идут строительные работы в двух из них проверили глава города и депутаты Гордумы

За спасение лисенка едва не заработала штраф

Раненый лисенок

Раненый лисенок

В июне в Ижевске местная жительница спасла умирающего лисенка. Ижевчанка позвонила в зоопарк, но там ей сказали, что не примут лисенка. А в управлении охраны флоры и фауны посоветовали отвезти животное обратно. Возможно, теперь ижевчанке грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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