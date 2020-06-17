2020-06-17T18:11:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 17 июня 2020 года: еще одна смерть и три человека в тяжелом состоянии

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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17 июня глава Удмуртии сообщил о том, что в регионе выявили еще 22 случая заражения коронавирусом (подробнее).

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района.

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При этом три человека находятся в тяжелом состоянии, 67 средней степени тяжести и 413 в удовлетворительном состоянии.

Что еще произошло:

- «У нас нет бесконтактных термометров»: у детской поликлиники в Сарапуле собралась огромная очередь.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Медикам в Удмуртии выплатили стимулирующие после вмешательства прокуратуры.

- Среди российских компаний был проведен опрос, будут ли они и дальше использовать "удаленку". Результаты удивили.

- Как пандемия коронавируса повлияла на рынок труда и чьи зарплаты сократили сильнее всего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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