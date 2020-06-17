Коронавирус в Ижевске, последние новости на 17 июня 2020 года: еще одна смерть и три человека в тяжелом состоянии

17 июня глава Удмуртии сообщил о том, что в регионе выявили еще 22 случая заражения коронавирусом (подробнее).

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района.

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При этом три человека находятся в тяжелом состоянии, 67 средней степени тяжести и 413 в удовлетворительном состоянии.

Что еще произошло:

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