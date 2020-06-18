Общественники проверили ремонт улиц Оружейника Драгунова и Кузебая Герда

В Ижевске завершается ремонт улиц Оружейника Драгунова и Кузебая Герда по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы идут с опережением заявленных сроков. Уже на следующей неделе оба объекты планируют сдать. Ход ремонта 17 июня оценили региональные и городские власти, а также представители общественной организации «Благо» и Всероссийского общества инвалидов.

Новый тротуар и «занижение» для пешеходов

Ремонт улицы Оружейника Драгунова начали практически на месяц раньше, вместо 27 июля - 1 июня. Это одна из социально значимых дорог, которая ведет к школе №85 и двум детским садам - №213 и 286. Кроме замены асфальта здесь появиться новый тротуар.

Строительство нового тротуара на ул. Оружейника ДрагуноваФото: Анастасия Захарова

Строительство нового тротуара на ул. Оружейника ДрагуноваФото: Анастасия Захарова

Сдать все работы планируют на следующей неделе. Правда сейчас есть вопросы со стороны представителей маломобильных групп. Например, на тротуаре мало занижений, по которым мог бы заехать человек на коляске.

- Около дома №89 нет заезда на тротуар. Значит, человеку из этого дома придется ехать по проезжей части, чтобы найти занижение бордюра, - отметил заместитель председателя общественной организации инвалидов «Благо» Сергей Меркурьев.

Однако, чтобы сделать заезд, нужно организовать пешеходный переход. Вопрос рассмотрят вместе с ГИБДД. Возможно, он появится около дома №85. Длина ремонтируемого участка улицы Оружейника Драгунова 617 метров.

На участке улицы Оружейника Драгунова предлагают сделать пешеходный переход и занижение для инвалидов.Фото: Анастасия Захарова

- Сейчас ситуация намного лучше, чем 10-15 лет назад. Тогда у нас вообще не было доступной среды для маломобильной категории горожан. Хорошо, что сейчас на наши замечания обращают внимание, - прокомментировал Дмитрий Серебряков, председатель Всероссийского общества инвалидов в Ленинском районе.

Работы на улице Оружейника Драгунова обойдутся в 6,9 млн рублей.

Около сквера Оружейника Драгунова сделали занижение бордюраФото: Анастасия Захарова

Около сквера Оружейника Драгунова сделали занижение бордюраФото: Анастасия Захарова

Около сквера Оружейника Драгунова сделали занижение бордюраФото: Анастасия Захарова

Здесь слишком крутой подъем для инвалидной коляскиФото: Анастасия Захарова

Работы с опережением

На улицу Кузебая Герда подрядчики тоже вышли гораздо раньше запланированных сроков. Ремонт стартовал 2 июня, а по графику должен был начаться с середины августа.

Улица Кузебая Герда готова на 70%Фото: Анастасия Захарова

- Опережение сроков ремонта поможет получить дополнительное финансирование от федерального бюджета. Мы отправляли заявки на получение 300 и 746 миллионов рублей. Заявку в 746 миллионов рублей нам уже одобрили. Эти деньги пойдут на ремонт дорог в городах Удмуртии. На данный момент уже заключены контракты, подрядчики приступили к выполнению работ, - прокомментировала Ирина Шкляр, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

На улице Кузебая Герда отремонтируют участок длиной 550 м. На улице поднимут девять колодцев, заменят поврежденные бордюры, уложат выравнивающий слой из мелкозернистого асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Рядом обустроят тротуар длиной 320 метров. На ремонт участка улицы Кузебая Герда потратят 11,7 млн рублей.

Что уже отремонтировали?

Сейчас в Ижевске отремонтировали 50% планируемых объектов по национальному проекту. Об этом сообщил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в своих социальных сетях. Всего в 2020 году отремонтируют 23 участка дорог. Из них уже сданы: участок Пушкинской от Холмогорова до 10 лет Октября, переулки Раздельный и Профсоюзный, дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс и улица Халтурина. Работы ведутся на 15 объектах.

В списке по нацпроекту также 19 участков региональных трасс. Уже сданы: участки дорог Игра - Глазов, Ижевск - Якшур-Бодья и Объездную села Селты. Ремонт идет на 13-ти дорогах. Три участка начнут делать позже.