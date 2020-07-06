2020-07-06T07:45:12+03:00
Общество

Утро в Ижевске: погода на неделю, затопленные огороды и страшные ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 июля, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем до +26...+28 градусов, местами дожди, грозы и усиление ветра. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Ижевчанин обманул жительницу Кирово-Чепецка на 10 тысяч рублей. А все из-за французского бульдога.

- Золотые медали вручили выпускникам в Удмуртии.

- Биатлонисток на сборах в Ижевске будут тестировать на COVID-19.

- Два парка и ботанический сад объединят в дирекцию особо охраняемых природных территорий.

- Адреналин и настоящие мужчины: в Ижевске вновь пройдет турнир уличных боев «STRELKA».

- Владельца фургона с животными наказали в Ижевске.

- Спортсмены ХК «Ижсталь» будут сдавать тесты на коронавирус перед сезоном.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Архив

Фото: Архив

На неделе в Ижевске ожидается жара. Столбик термометра поднимется выше +30 градусов. Подробный прогноз можно посмотреть по ссылке.

ЛИВЕНЬ ЗАТОПИЛ ОГОРОДЫ

Фото: Алексей Заметаев

Фото: Алексей Заметаев

В Воткинске (Удмуртия) по предварительным данным подтопило 18 придомовых территорий. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Алексей Заметаев. За час в городе выпало 45 мм осадков.

СТРАШНЫЕ ДТП

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Прошлая неделя запомнится несколькими ДТП. «Комсомолка» расскажет о самых жестких авариях за прошлую неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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