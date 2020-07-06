Утро в Ижевске: погода на неделю, затопленные огороды и страшные ДТП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 июля, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем до +26...+28 градусов, местами дожди, грозы и усиление ветра. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Ижевчанин обманул жительницу Кирово-Чепецка на 10 тысяч рублей. А все из-за французского бульдога.
- Золотые медали вручили выпускникам в Удмуртии.
- Биатлонисток на сборах в Ижевске будут тестировать на COVID-19.
- Два парка и ботанический сад объединят в дирекцию особо охраняемых природных территорий.
- Адреналин и настоящие мужчины: в Ижевске вновь пройдет турнир уличных боев «STRELKA».
- Владельца фургона с животными наказали в Ижевске.
- Спортсмены ХК «Ижсталь» будут сдавать тесты на коронавирус перед сезоном.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
Фото: Архив
На неделе в Ижевске ожидается жара. Столбик термометра поднимется выше +30 градусов. Подробный прогноз можно посмотреть по ссылке.
ЛИВЕНЬ ЗАТОПИЛ ОГОРОДЫ
Фото: Алексей Заметаев
В Воткинске (Удмуртия) по предварительным данным подтопило 18 придомовых территорий. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Алексей Заметаев. За час в городе выпало 45 мм осадков.
СТРАШНЫЕ ДТП
Фото: Диля Ахмадишина
Прошлая неделя запомнится несколькими ДТП. «Комсомолка» расскажет о самых жестких авариях за прошлую неделю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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