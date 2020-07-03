Коронавирус в Ижевске, последние новости на 3 июля: 23 зараженных, 25 выздоровевших и 12 человек в тяжелом состоянии

На утро 3 июля в Удмуртии зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, по два случая заболевания зарегистрировано в Кизнерском и Можгинском районах, по одному в Завьяловском и Увинском районах. При этом выздоровели 25 человек, их уже выписали.

Также по информации главы, 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 54 средней степени тяжести и 308 человек в удовлетворительном состоянии.

Какие районы лидируют по количеству зараженных, можно посмотреть на сайте.

Тем временем: В Москве за сутки выявлено 659 случаев заражения. Выздоровел 1591 человек, 34 человека скончались. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек.

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