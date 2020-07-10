Коронавирус в Ижевске, последние новости на 10 июля 2020 года: 49 новых случаев заражения и 11 человек в тяжелом состоянии

На утро 10 июля в Удмуртии зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях (подробнее).

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по 4 случая заражения зарегистрировано в Можге и Балезинском районе, 3 в Кизнерском районе, по 2 случая заражения в Глазове и Кезском районе, по одному случаю в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах.

На данный момент 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 58 средней степени тяжести и 271 в удовлетворительном состоянии.

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

А КАК В МИРЕ?

В Москве за сутки выявлено 637 случаев заражения. Выздоровело 1007 человек, умерло - 28. Всего в России 713 936 зараженных коронавирусом, за сутки +6 635 человек.

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