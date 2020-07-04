Итоги недели в Ижевске: голосование по поправкам в Конституцию России, сильный град и важные изменения июля
Коротко о главном:
- Новые граффити появились на 6 зданиях Ижевска.
- Отличные новости! Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры.
- Власти Удмуртии выделят 15 млн рублей на покупку жилья игринским погорельцам.
- Бывшего замминистра промышленности и торговли России оштрафовали за хулиганство в аэропорту Ижевска.
- Глава Ижевска проинспектировал ход строительства школы на ул. Берша.
- Итоги конкурса «Добрососедство» подвели в Ижевске.
- Какой ужас... Житель Удмуртии поджег женщину за отказ вступить с ним в интимные отношения.
- В Ижевске появится вертолетная площадка для санавиации. Где она расположится.
- Ушел и не вернулся: в Челябинской области пропал солдат-контрактник из Ижевска.
- Прошло два года с момента пожара в главном корпусе оружейного завода «Ижмаш». Как выглядит здание сейчас?
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМ:
СИЛЬНЫЙ ГРАД
Фото: Алексей Семенов
Прошлые выходные для жителей Алнашского района выдались не такими уж и радостными. Там прошел сильный град, он не пощадил ни дома, ни машины, ни посевы.
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЮЛЯ
Фото: Амир Закиров
В июле в силу вступают важные законы как на федеральном, так и на местном уровне. На что обратить внимание и как изменится жизнь ижевчан, разбиралась «Комсомолка».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Фото: Архив
Итоги голосования по поправкам в Конституцию подвели в Удмуртии.
НОВОЕ ЗВАНИЕ
Фото: Сергей Грачев
Ижевск официально получил звание «Город трудовой доблести»!
ИСТОЧНИК KP.RU
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