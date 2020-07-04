2020-07-04T17:50:30+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: голосование по поправкам в Конституцию России, сильный град и важные изменения июля

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Коротко о главном:

- Новые граффити появились на 6 зданиях Ижевска.

- Отличные новости! Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры.

- Власти Удмуртии выделят 15 млн рублей на покупку жилья игринским погорельцам.

- Бывшего замминистра промышленности и торговли России оштрафовали за хулиганство в аэропорту Ижевска.

- Глава Ижевска проинспектировал ход строительства школы на ул. Берша.

- Итоги конкурса «Добрососедство» подвели в Ижевске.

- Какой ужас... Житель Удмуртии поджег женщину за отказ вступить с ним в интимные отношения.

- В Ижевске появится вертолетная площадка для санавиации. Где она расположится.

- Ушел и не вернулся: в Челябинской области пропал солдат-контрактник из Ижевска.

- Прошло два года с момента пожара в главном корпусе оружейного завода «Ижмаш». Как выглядит здание сейчас?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМ:

СИЛЬНЫЙ ГРАД

Фото: Алексей Семенов

Фото: Алексей Семенов

Прошлые выходные для жителей Алнашского района выдались не такими уж и радостными. Там прошел сильный град, он не пощадил ни дома, ни машины, ни посевы.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЮЛЯ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В июле в силу вступают важные законы как на федеральном, так и на местном уровне. На что обратить внимание и как изменится жизнь ижевчан, разбиралась «Комсомолка».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Фото: Архив

Фото: Архив

Итоги голосования по поправкам в Конституцию подвели в Удмуртии.

НОВОЕ ЗВАНИЕ

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Ижевск официально получил звание «Город трудовой доблести»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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