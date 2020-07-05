2020-07-05T16:42:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 июля: 38 новых случаев и одна смерть

Рассказываем, что произошло за выходные
Анастасия Захарова
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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За выходные, 4 и 5 июля, в Ижевске зафиксировано 38 новых случаев COVID-19. 20 из них зарегистрировали в субботу, 18 - в воскресенье.

За выходные скончался один мужчина в возрасте 81 года. Всего сейчас зарегистрировано 1537 заболевших, 1138 выздоровевших и 30 умерших.

Что еще произошло за выходные:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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