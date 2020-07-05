Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 июля: 38 новых случаев и одна смерть

За выходные, 4 и 5 июля, в Ижевске зафиксировано 38 новых случаев COVID-19. 20 из них зарегистрировали в субботу, 18 - в воскресенье.

За выходные скончался один мужчина в возрасте 81 года. Всего сейчас зарегистрировано 1537 заболевших, 1138 выздоровевших и 30 умерших.

Что еще произошло за выходные:

Врач предостерег о новой волне коронавируса на фоне сезонной вспышки ОРВИ (подробнее)

Российских биатлонисток на сборах в Ижевске будут тестировать на коронавирус (подробнее)

Спортсмены ХК «Ижсталь» будут сдавать тесты на коронавирус перед сезоном (подробнее)

Два разных штамма коронавируса выявили в Италии (подробнее)