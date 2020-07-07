Утро в Ижевске: потоп на улицах, ремонт дорог и возможные изменения в масочном режиме
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 7 июля. Сегодня ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха +27..+29°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Бывший адвокат из Ижевска ударил по лицу гособвинителя
- Пропавшую 82-летнюю жительницу Удмуртии нашли на окраине леса
- Горячую воду на две недели отключат в некоторых домах Октябрьского района Ижевска
- Водитель «легковушки» скончался на трассе Удмуртии при столкновении с грузовиком
- Жители Удмуртии вернулись из Шанхая
- Сразу две группы отдыхающих в Удмуртии пострадали из-за сильного ливня и ветра
А теперь к главным новостям:
Масочный режим станет рекомендательным?
6 июля на аппаратном совещании главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что планируется обязательный масочный режим перевести в рекомендательный.
- Это ответственность каждого человека и предпринимателя, - сказал глава региона.
Фото: pixabay.com
Потоп на 40 лет Победы
6 июля в Ижевске прошел очередной ливень, после которого затопило улицу 40 лет Победы. Из-за подтопления на время останавливалось движение троллейбусов, машины с трудом проезжали участок.
Фото: Ильдар Ильдаров
Трагедия на пруду
5 июля в Малопургинском районе Удмуртии на пруду утонул 12-летний ребенок. Причиной трагедии стало купание без присмотра взрослых.
Фото: pixabay.com
Ремонт дорог в Удмуртии
В Удмуртии продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент ремонт завершен на 61%. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.
Фото: Ярослав Семенов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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