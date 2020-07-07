Утро в Ижевске: потоп на улицах, ремонт дорог и возможные изменения в масочном режиме

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 7 июля. Сегодня ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха +27..+29°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Бывший адвокат из Ижевска ударил по лицу гособвинителя

- Пропавшую 82-летнюю жительницу Удмуртии нашли на окраине леса

- Горячую воду на две недели отключат в некоторых домах Октябрьского района Ижевска

- Водитель «легковушки» скончался на трассе Удмуртии при столкновении с грузовиком

- Жители Удмуртии вернулись из Шанхая

- Сразу две группы отдыхающих в Удмуртии пострадали из-за сильного ливня и ветра

А теперь к главным новостям:

Масочный режим станет рекомендательным?

6 июля на аппаратном совещании главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что планируется обязательный масочный режим перевести в рекомендательный.

- Это ответственность каждого человека и предпринимателя, - сказал глава региона.

Фото: pixabay.com

Потоп на 40 лет Победы

6 июля в Ижевске прошел очередной ливень, после которого затопило улицу 40 лет Победы. Из-за подтопления на время останавливалось движение троллейбусов, машины с трудом проезжали участок.

Фото: Ильдар Ильдаров

Трагедия на пруду

5 июля в Малопургинском районе Удмуртии на пруду утонул 12-летний ребенок. Причиной трагедии стало купание без присмотра взрослых.

Фото: pixabay.com

Ремонт дорог в Удмуртии

В Удмуртии продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент ремонт завершен на 61%. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Фото: Ярослав Семенов

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