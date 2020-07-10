Утро в Ижевске: огромная очередь за анализами, нашествие комаров и проверка ремонта школ и детсадов

Доброе утро, Ижевск! Ура – сегодня пятница, 10 июля. Ожидается переменная облачность, днем до +32 градусов, без осадков. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- С августа в Ижевск начнет летать авиакомпания «Победа»

- Химикаты или насекомые: ижевчане заметили вещество на кленах и липах

- Начальник ГИБДД МВД по Удмуртии о разметке: «Ночью жители тихонечко штрихуют сплошную линию»

- Приемочная комиссия проверила качество дорог на улицах Ижевска

- С середины июля из Ижевска начнут ездить некоторые поезда в южном направлении

- По факту обнаружения тела жителя Удмуртии в заброшенном карьере возбуждено уголовное дело

- «Мы его обожаем!»: брошенному псу в Удмуртии нашли заботливых хозяев

Два человека пострадали в ДТП в Ижевске

На 10 дней в Ижевске закрыли движение по улице Кирзаводская

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Огромная очередь в Центр гигиены и эпидемиологии

Фото: vk.com/izhevsk118

В начале недели в соцсетях появилось сообщение о том, что около Центра гигиены и эпидемиологии в Ижевске собралась огромная очередь. Жители ждали результаты анализов под дождем на улице.

Проверка «Большого ремонта» в школах и детсадах

Фото: Захарова Анастасия

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал, как идет замена крыши в школе №7 и как пережил прошлогодний ремонт садик №193. Так, градоначальник остался недоволен ходом работ в школе №7 на улице Ворошилова. Срок сдачи - 3 августа, но процесс идет с некоторым отставанием от графика.

Заели комары

Фото: Рixabay

В последние дни ижевские дачники стали все больше жаловаться на обилие комаров и другого гнуса. Страдают жители садоогородных товариществ «Петушки», «Сосновый» и «Нефтяник Прикамья». Выяснили, в чем причина такой активности.