Коронавирус в Ижевске, последние новости на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 17 человек в тяжелом состоянии

На утро 17 июля в Удмуртии зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба.

Так, диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Балезинском районе (д. Верх-Люкино, п. Балезино), 2 жителей Глазовского района (д. Адам и д. Кожиль), по одному случаю в Алнашском (д. Ляли), Игринском (п. Игра), Кезском (п. Кез) районах.

Карту распространения коронавируса в Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 467 в удовлетворительном состоянии, 67 средней степени тяжести, 17 в тяжелом состоянии, за сутки выписали еще 15 человек, число выздоровевших увеличилось до 1 420.

А ЧТО В РОССИИ?

На 17 июля в России обнаружили коронавирус у 759714 человек. Зафиксированных случаев смертей от вируса сегодня увеличилось на 178 и составляет 12144. Число выздоровевших и выписанных из больниц составляет 540387 человек.

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