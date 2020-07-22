2020-07-22T17:25:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске последние новости на 22 июля: 31 новый случай заражения и 28 человек в тяжелом состоянии

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 22 июля в Удмуртии зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом, при этом 47 человек выздоровели их выписали. Об этом сообщили в группе оперштаба республики.

За сутки диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района (с. Октябрьский, д. Новые Марасаны, д. Семеново), по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском (с. Новая Чернушка), Увинском (пос. Ува), Алнашском (д. Удм.Кизеково), Малопургинском (с. Уром) районах и в Можге.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 2 173 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 539 человек выздоровели, 42 летальных случая.

Состояние заболевших: 511 в удовлетворительном состоянии, 58 средней степени тяжести, 23 в тяжелом состоянии.

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июля 2020 года можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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