Коронавирус в Ижевске, последние новости на 7 августа 2020 года: 16 человек в тяжелом состоянии и 27 новых случаев заражения

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 29 человек выписали. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Можге, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Дебесском (с. Дебесы), Малопургинском (с. Бураново), Можгинском (д. Карашур), Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья) районах.

- Карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

- Состояние заболевших: 265 в удовлетворительном состоянии, 83 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.

Всего на 7 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 547 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 128 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

На 7 августа 2020 в России зафиксировано 877 135 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 241 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14 725 человек, сегодня зафиксировано 119 случаев смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня в России: 683 592.

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