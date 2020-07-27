Утро в Ижевске: погода на ближайшие дни, более 7000 новых жизней за полгода и страшные ДТП недели

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 июля, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем +22...+24 градуса, временами дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В этом году 26 июля по всей России отмечается День военно-морского флота. Узнали, как прошли празднования в Удмуртии.

- За полгода в Удмуртии восстановили более 5 тысяч гектаров леса.

- Ижевчанин задержал вора-рецидивиста по горячим следам. Злоумышленник попытался украсть велосипед и два самоката из подъезда многоквартирного дома.

- Пожилая ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей.

- В одной из школ Ижевска начался ремонт бассейна.

- С начала года в Удмуртии получили выплаты более 600 супружеских пар.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

СТРАШНЫЕ ДТП НЕДЕЛИ:

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За прошедшие 7 дней на дорогах Удмуртии произошла 1 смертельная авария и ДТП, где пострадали подростки. Подробнее - в нашем материале.

БОЛЕЕ 7000 НОВЫХ ЖИЗНЕЙ

Фото: pixabay.com

7152 младенца появились на свет в Удмуртии за первые полгода. Это на 24 младенца меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Комитете по делам ЗАГС при Правительстве региона.

ПОГОДА НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Фото: Амир Закиров

Погода продолжает удивлять ижевчан: то аномальная жара, то сезон тропических дождей. Что ждет жителей на следующей неделе? Подробнее – в нашем прогнозе.

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