2020-08-03T19:24:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 3 августа 2020 года: 22 новых случая заражения и 23 человека в тяжелом состоянии

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 3 августа в Удмуртии зарегистрировали 22 случая заражения коронавирусом. При этом 17 человек выздоровели, их выписали. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района (д. Большая Венья, КП «Русь», д. Крестовоздвиженское), по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Воткинском (с. Июльское) и Вавожском (с. Нюрдор-Котья) районах.

Состояние заболевших: 325 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 23 в тяжелом состоянии.

Всего на 3 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 442 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 1 978 человек выздоровели. 47 летальных случаев.

Кстати!

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А ЧТО В РОССИИ?

На 3 августа 2020 в России зафиксировано 856 264 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 394 человека.Число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14 207 человек, сегодня зафиксировано 79 случаев смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 3 августа в России: 653 593.

Летучка с министром здравоохранения Удмуртии Георгием Щербаком_о Covid-19 в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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