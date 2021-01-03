Одной из главных сфер 2021 года станет финансовая сфера. В этом убеждена Президент Школы Универсальной Астрологии, Сандра Антониа Салинес. По словам астролога, ижевчане будут стремиться восполнить упущенные возможности прошлого года.- Звезды советуют вкладывать деньги в собственное развитие, получать новые знания, укреплять свой профессиональный уровень, не жалеть средств для создания своего дома, для близких людей, ведь в этом году самым ценным ресурсом будет семья и дом, который объединяет их. Поэтому старайтесь свое внимание переключить на реализацию личных амбиций, сосредоточиться на определенной цели и не распылять свою энергию, а значит, и средства, на пустые затеи, - говорит эксперт.ОвенВ наступившем году представители этого знака могут легко ввязаться в кредиты или займы. Однако делать этого по возможности не стоит - выплачивать их придется долго и неохотно.ТелецДля Тельцов год будет непростым. Им придется много и упорно трудиться, при этом подчиняться обстоятельствам, находиться в скованных условиях, выполнять поручения начальства и стараться не проявлять никакой инициативы.БлизнецыГод будет насыщенным и богатым на события. Близнецы могут сменить работу и вообще направление деятельности. У них появятся новые знакомства, в том числе с полезными и интересными людьми.РакДля Раков этот год будет не из простых. Возможны трудности как в общении с близкими, родными и друзьями, так и в финансовой сфере.ЛевЭтому знаку зодиака звезды советуют активно участвовать в общественных и иных мероприятиях - Львам крайне необходима публичность. Благодаря их энергетике сдвинуть с мертвой точки можно будет любой процесс.ДеваДев ждут новые обязательства, но и новые возможности - их способности будут востребованы в любой сфере. Им придется решать глобальные вопросы, выводя бизнес, семью, предприятие из кризиса. В ответ Девы хотят получить не только материальное вознаграждение, но и признание, благодаря которому они смогут выйти на новый профессиональный уровень.ВесыИменно представители знака Весы будут в этом году определять цель общества и продвигать ее. Их дипломатичность и умение не говорить «нет» помогут добраться до самых высот и на этом уровне решить насущные проблемы.СкорпионВ этом году Скорпионы будут в своей стихии и будут задавать тон, определенный ритм в общении с людьми, при контактах с официальными структурами. Именно их энергетика способна сопротивляться трудностям времени, способна продавливать ситуацию и повернуть ее в свою пользу.СтрелецЗвезды советуют Стрельцам задуматься над созданием базы на будущее – им стоит напрячь силы, открыть бизнес или начать что-то новое. При этом их будет сопровождать удача - идеальный момент для того, чтобы заняться своим развитием.КозерогЭтом знаку стоит максимально сосредоточиться на материальной сфере, укрепить имеющиеся позиции и создать базу для будущего старта. Козероги будут чувствовать высокую ответственность по обеспечению своей жизни и жизни своих близких в финансовой сфере. Именно они способны просчитать кризисные ситуации и найти реальный выход из них, скрупулезно выполняя все принятые обязательства, не отступая ни на шаг.ВодолейДля Водолеев год будет нестабильным. Они постоянно будут находиться в движении, в дороге, в их жизни будут происходить перемены. Это может касаться дел родственников, может появиться возможность переезда, начала обучения, повышения квалификации. Интеллектуальный аспект будет довольно сильный, и Водолеи с удовольствием примут решение обогатить свои знания.РыбыВ этом году Рыбы могут сменить работу или место жительства, приобрести недвижимость или иным образом поменять привычный жизненный уклад. Им советуют окунуться в общественную деятельность, в активную работу, по возможности взять в свои руки несложные процессы.Прогноз справедлив для типичных представителей знаков, живущих или длительно находящихся в г. Ижевск в 2021 году. При знакомстве с прогнозом, рекомендуется учитывать общую энергетику года для Ижевска, описанную выше, а также показания персонального гороскопа. Полная версия прогноза находится на сайте www.cosmocenter.ruК ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Гороскоп здоровья для ижевчан: у овнов закрутится страстный роман, а рыбам советуют отдохнутьДва юных жителя Удмуртии приняли участие в программе «Лучше всех»