Доброе утро, любимый город! Вот и пролетели новогодние праздники, пора на работу. Чтобы первая рабочая неделя прошла продуктивно, скорее просыпайтесь и читайте наш привычный традиционный утренний обзор. Сначала расскажем, какие события произошли за последние сутки, одной строкойОт центра к периферии: как будут расчищать Ижевск от снега?Движение междугородних автобусов ограничат в УдмуртииДва ДТП произошло в Удмуртии из-за снегопадаЖенщину ищут в ИжевскеВторой день подряд: в Удмуртии зарегистрировано еще 190 случаев коронавирусаДалее с подробностямиРебенок остался без мамы из-за коронавирусаРассказываем историю ижевчанки, которая скончалась от пневмонии через три дня после того, как родила дочку. Родственники умершей от коронавируса роженицы из Ижевска хотят разобраться в этой ситуации. Эльмиры Шаяхметовой не стало 22 сентября. Муж и родители до последнего боролись за ее здоровье и жизнь, но болезнь и система оказались сильнее.Пожар, в котором сгорело всеСемья Пешковых прожила в деревне Малая Итча больше 30 лет. Они воспитали троих детей, вели хозяйство. Галина Пешкова трудилась фельдшером в медпункте. Но вечером 4 января в их доме случился пожар, в котором сгорело почти все их имущество. Новым прибежищем семьи Пешковых стала маленькая комнатка в медпунктеПобеда хоккейной команды «Ижсталь»9 января на льду в Ижевске встретились два соседа по турнирной таблице: «Ижсталь» и пермский «Молот-Прикамье». Победу одержали «сталевары». «Ижсталь» забросила три шайбы в ворота соперника.Прожиточный минимум на 2021 годRT на русском пишет, что в 2021 году прожиточный минимум для жителей Удмуртии и всех россиян будет составлять 11 653 рубля. Это величина устанавливается на весь год. Отмечается, что теперь эту величину определяют, исходя из медианного среднедушевого дохода по стране.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.